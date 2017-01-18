自由廣場》親共惡棍的後台老闆

◎ 潘其賢

自由時報一月十一日林保華專欄披露，去年十二月十二日晚間香港民族黨召集人陳浩天與發言人周浩輝，在台北凱撒飯店咖啡廳被愛共惡棍圍毆事件疑點乃是：陳周二人登機回港前，香港《太平洋週刊》記者蕭勁突然來電要採訪陳、周二人，主客進入咖啡廳不到廿分鐘，八名暴徒就入內設伏施暴。善良的人們不禁要懷疑那個所謂蕭勁究竟是何方神聖？林先生說，蕭勁真名是歐陽勁，係太平洋月刊總編，一九八九年曾參與六四民運，後被中共收編，淪為滲入民運團體的臥底。

來自大陸的消息顯示，歐陽勁本來就是中共官方體制內的御用文人，上世紀八○年代擔任湖南電視總台廣播電視報編輯、記者，曾多次獲得全省與全國嘉獎。此人廿年前在香港創辦《歐亞週刊》，幕後金主係澳門左派財團，出版了十幾期就無疾而終。太平洋週刊創刊於二○○七年二月十六日，至二○一四年一月，僅出版十二期，堪稱一天打魚六天曬網。然社長兼總編的蕭某，長期活躍於大陸的群體、民運活動，如茉莉花運動的北京聚餐會、給蘇州虎丘拆遷戶范木根頒贈「維權抗暴英雄」錦旗等，直至二○一四年八月，還穿了青天白日滿地紅Ｔ恤率眾在山東煙台福地尚苑開展「搶房」運動，該小區正坐落於公安派出所對面。奇就奇在歐陽勁每次都能全身而退，然而被裹脅的蟻民就沒那麼幸運了，例如二○○八年三月六日他到南京師大訪問副教授、中國新民黨創始人郭泉後不久，郭泉就因「顛覆罪」被判刑十年。

歐陽勁只是個馬前卒，帶領他來台滋事搗亂的上線名叫陳景聖。陳某現年六十八歲。一九八一年在香港加入軍情局，同年十一月在上海被捕，以「特務」罪判刑十三年。一九九三年因「表現優異」獲減刑出獄。此人主動投靠共方情治機關，獲逆向運用，回港從事諜報工作。他刑滿回港廿二年，長期無業，依靠每月三千元的「綜援救濟金」過活，但卻頻頻出訪美歐澳洲日本，海外民運各種派系各種會議無役不與，在台灣每次中央與地方選舉的港澳觀選團、有關西藏、新疆的會議、族群青年夏令營等，都能見到此人的身影。

陳景聖的上線是香港黑道人物陳達鉦（號稱「六哥」），係中共公安部駐港頭號線人，每月都赴北京匯報與領賞。陳達鉦是一九八九年「黃譽行動」的掌舵人，據他自誇，由他駕駛大飛（快艇）從廣東偷運到香港轉赴歐美的大陸民運人士有三百多人。但據統計，其中一半是奉命打入自由世界的共諜，他們有些已被英美政府驅逐出境。

陳景聖、陳達鉦等人每年來台多次，如入無人之境，機票與落地招待多數由外交部主管的台灣民主基金會資助。拿了台灣納稅人的錢，到台灣來為非作歹，竟從未受過懲處，境管單位與公營基金會似乎都是聾子瞎子，悲乎！

（作者為中國民運人士）