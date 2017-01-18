自由廣場》談林中斌示警蔡英文

◎ 東方亮

中共官媒「環球時報」刊登在扁政府曾任國防部副部長林中斌教授的專訪，他語出驚人地指出，島內「內應」，「耕耘已久，佈點已成」。並說北京有太多的「超軍事手段」，或只要對台灣打「點穴戰」，讓台灣指揮系統癱瘓；加上裡應外合，就能兵不血刃地統一！而台海一旦有事，美國會考慮再三後放棄！

「環時」代表中共媒宣，不在話下。而林的身分特殊，算是「中共通」，無黨籍學者，又曾在美深造教學研究近卅年（一九八六年為前美國駐聯合國大使、喬治城大學教授Jeane Kirkpatrick的助理；一九八七年至一九九五年任共和黨華府「美國企業公共政策研究所American Enterprise Institute」專任學者兼亞洲部副主任。同一時期並先後任喬治城大學外交學院及政治系之講座教授以及兼任教授），李、扁主政時期曾擔任陸委會副主委、國防部軍政副部長。細閱本次專訪內容，則語重心長，提醒警告小英政府意味濃厚。尤其一語道出島內「內應」，「耕耘已久，佈點已成」，更是令人怵目驚心！

林中斌一定敏感到府院黨高、中層，甚至總統、閣揆、國防部長等身邊，一定有潛伏有年的「共諜」！只要北京號角響起，就能裡應外合「解放」台灣矣。此亦與前一陣子的國台辦前副主任王在希提出的「以戰逼和」北平模式，若合符節。

小英當局應針對林教授的逆耳忠言，反省檢討，全面整頓國安，加強內部的「保密防諜」工作。再者，國會亦應全面配合修訂國安相關法規以嚴繩之（諸如退將的中國行，恣意妄為，懲罰太輕）。更重要的是，要儘速成立行政與軍事部門的「網軍」，並加強與美、日的聯防同盟。庶幾，多管齊下，踐履踏實，始能克竟事功！

（作者為基金會志工，完整版請見http://talk.ltn.com.tw/article/breakingnews/1950404）