自由廣場》這事，馬英九勝蔡英文！

◎ 秦靖

二○○九年，時任行政院新聞局派駐多倫多台北經濟文化代表處新聞組長的郭冠英因為在職期間屢屢撰文發表辱罵國家的言論與貶抑台灣人為台巴子等行為遭到「馬」政府免職，月退俸遙遙無期。

二○一六年十一月，屢屢赴中國參加官方活動的國軍退役將領竟然在中國總書記習近平主持的孫中山誕辰一五○週年大會上正襟危坐地聽訓，認真聆聽習近平「接收」國民黨法統地位的談話，還在全場高唱中華人民共和國國歌時起身肅立，台灣輿論譁然，民眾群情激憤，結果近日傳出林全內閣不會取消叛將的退休俸，可能處以罰鍰一至五萬元。

兩相比較郭冠英與叛將的例子，民進黨愛台灣的作為遠遠比不上馬政府，林全內閣中老藍男的迂腐思維更勝馬政府當年的劉兆玄內閣。當年郭冠英「紙上」與「言語上」的辱台言論，已經讓台灣民眾凍未條，馬政府再如何心不甘、情不願，還是得受制於民意壓力，做出郭冠英免職的決定，以慰台灣民眾的不平怒吼。反觀這些曾經掌握台灣國防最高機密的高階將領，屢勸不聽地前往中國朝聖，屢屢淪為中國統戰樣板，其敏感身分更讓民眾有敵我不分的錯覺。相較郭冠英的辱台言論，筆者實在想不出這些叛將有何脫罪的理由？

惡法亦法、依法行政，不該是這些叛將的保護傘，民意才是小英政府執政最高指導原則。政黨輪替最大的意涵不是要小英政府用老藍男的迂腐思維，鄉愿地「死守」過去國民黨政府訂下的惡法，而是大刀闊斧地改變革新，強化台灣主體性，導正過去那些遊走在兩岸模糊地帶的賣台行為。

當年郭冠英遭到免職，馬英九總統批評郭冠英，不該拿言論自由當作挑動族群對立的保護傘，肯定新聞局的懲處決定；現在林全內閣對於取消叛將月退俸一事想要高高舉起，輕輕放下，小英總統該有具體表態的行為，台灣民眾也睜大眼睛等著看。

（作者為教育工作者，台南市民）