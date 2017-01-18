社論》從統獨對立到本土兩黨制

時代力量剛度過兩週年黨慶，黨主席黃國昌表示，未來該黨會在各地成立黨部與辦公室，結合更多在地社區與公民團體，了解在地議題，讓更多有理想熱情的新世代台灣人，有參與政治的機會。兩年來，時代力量與民進黨有合作、有競爭，偏右綠、偏左綠之間的心結、矛盾難免滋生。

偏右的民進黨，一九八六年成立，二○○○年便首度執政，二○一六年更完全執政。一個新生的本土政黨，如此快速擴大民意基礎，擊敗百年老店，顯示台灣的民主發展勇往直前。國民黨，雖然有長期執政經驗，黨內人才濟濟，而且手握黨產、司法、情治、外交、國防等黨國優勢，依舊兩度潰敗。這就說明了，台灣正處於民主活躍期，政黨與政治人物必須與時俱進，努力貼近主流民意，才有機會問鼎大位。反之，與主流民意背道而馳，抗拒民之所欲的國家正常化，很快就會被浪潮沖刷殆盡。

民進黨起，國民黨落；新黨衰，親民黨衰，台聯衰，時代力量興。政黨統獨意識形態對立，對映國家認同的分歧，而現實上政見組合愈接近主流民意，愈有機會坐大。民進黨完全執政，時代力量異軍突起，則見證台灣認同蔚為大勢所趨。目前，時代力量躍居第三黨，集結年輕世代擠壓國、民兩黨。不過，該黨也不能不審時度勢，現在民智已經大開，以往民進黨的成長模式，未必仍然適用於今。民進黨崛起的背景，台灣經濟正處於順水行舟，成長是常態、人民生活改善也是常態，反觀黨國高高在上暮氣沉沉，所以社會傾向承受民進黨的衝撞。如今，馬英九八年失政，傾中政策導致台灣經濟慢性病，國計民生、就業所得都大不如前。在這樣的背景下，例如勞基法修正，修成今天這般德行，到底實務利弊如何，應該多加體察，不宜寧左勿右。

另，二度在野的國民黨不知反省，繼續反主流民意而行。轉型正義、追討黨產、年金改革，在在都是民意所切望，但國民黨主事者卻一意孤行，只想當反改革抗爭盟主。連黨內的黨主席選舉，主事者也機關算盡提前舉行，其他有意問鼎者則爭先恐後，經國牌、北京牌、黃復興牌不一而足。整個氣氛，內鬥內行，外鬥外行，連老共也視之為爛泥。最嚴重的是，目前浮上檯面的競爭者，似乎都無法令人感受到改革銳氣，總路線還是一中之下的各表同表之爭而已，契合民意的「台灣國民黨」看來不會出現在這次的主席選舉。這樣的在野黨，即使民進黨執政離離落落，二○二○年還有機會比照二○○八年「別人的失敗就是我的成功」嗎？

國民黨不願拿掉頭上的中國，不啻警惕台灣人民，國家正常化，不能冒風險於一個本土政黨與一個外來政黨之間的輪替。二○○八年，政權由本土政黨轉移給外來政黨，結果帶來主權、經濟巨大危機，差一點走上終極統一不歸路。幸好，公民力量崛起，太陽花學運，促成本土政黨再次執政。著眼於未來，互可替代的本土兩黨制，應該是對台灣最有利的政黨政治。目前，民進黨獨大，國民黨中型化，即使有時代力量的關鍵作用，完全執政者仍可自行其是。維持現狀之曖昧性，改革進步議題自亂陣腳，疏於活絡產經而偏重分配正義，諸般景象不得不令人對民進黨二度執政、完全執政捏把冷汗。

此所以，吾人期盼，心繫台灣的政黨、政治人物，乃至關心國事的公民，要有鞏固民主、確保國家正常化的目標意識。偏右綠、偏左綠的競合，應該服膺在這樣的願景之下，而不是搞成零和遊戲耽誤台灣，徒然便宜了拒絕本土化的外來政黨。須知，時代力量未成氣候之前，以偏左政策主張牽制民進黨，也許就如眼前的社會觀感，本身也時左時右的完全執政者淪為眾矢之的，而這卻鼓舞了外來政黨躍躍欲試，向北京長官報告「有信心三年半後重新執政」，果真如此，台灣全輸。當然，本土兩黨制，並非民進黨、時代力量的專利，吾人也期盼國民黨有識之士，讓百年老店蛻變成本土政黨，踏出這一步才是重燃執政希望的正途。