《自由廣場》請饒了這些可憐的審查醫師

◎ 謝文輝

健保「具名公開審查」與「專業雙審」試辦以來爭議不斷，但是不能否認的是他至少提供了一個檢驗現行「專業審查」的機會。否則二十年來外界對「專業審查」諸多質疑，但健保署始終老神在在，官式反應都是如出一轍的「健保專業審查極為嚴謹，每科都訂有審查注意要點和共識，且對審查醫師和其審查都訂有評量、監測程序，外界是誤解了。」現在試辦的結果逐步揭露，健保署的嚴謹保證，原來只是空話一句。

「專業雙審」是採兩位同科審查醫師，核刪結果有共識的部分才予核刪，竟然造成核刪比率雪崩式下跌，真是讓外界錯愕，重重地打了「專業審查」的臉，專業審查不是都有他該遵循的專業標準嗎？怎麼兩個同科的審查醫師，交集竟然這麼少，顯然都只是各憑自由心證，怪不得長期以來審查結果引發許多質疑和批評。另一個一起試辦的「具名公開審查」也發揮不了防火牆的功能，審查醫師競相棄守專業堅持，公開前核刪率五％，光公布要公開就嚇得只剩○．三％，幾乎快要變成「具名公開不審查」，參與審查的醫師都成了笑柄，成為嶄新「弱雞」的代名詞。

真是要拜託各專科的大老行行好，放這些可憐的審查醫師一馬。問題的關鍵是各專科長期以來根本沒有好好下功夫，去凝聚專業共識去架構一個周全完備的準則，讓醫療服務的專業執行與審查兩端，都有一個共同的依據標準，如果有，今天無論公不公開，無論專業雙審或三審、四審，都不會像今天這樣產生讓人錯愕的落差。

試辦結果已經造成六個分區的健保「專業審查」癱瘓，實驗成果如此成功，明確的找到了病因，現在還要像無效醫療一樣，繼續這無謂的實驗嗎？

（作者為台灣社區醫院協會名譽理事長）