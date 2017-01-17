《自由廣場》從遠朋班到英捷專案

◎ 林恆雄

總統蔡英文展開為期九天八夜的「英捷專案」，出訪中美洲四個友邦。雖然外界一再傳出邦交國與我關係恐有變化，但外交部長李大維肯定地表示這四個國家邦誼極為穩固。就以尼加拉瓜來說，直到蔡總統登機前，尚未能獲知該國總統奧蒂嘉是否進行元首雙邊會議。結果第一個行程就安排了，且氣氛融洽，出乎意料之外。在就職典禮上，蔡總統被安排在奧蒂嘉、副總統穆麗優的右手位置，在外交儀節這屬貴賓首位，顯示尼國對台灣的重視。奧蒂嘉還表示，尼國受惠於長期的互助與合作方式，會繼續支持台灣參與聯合國各項組織、活動，並向現場群眾介紹蔡總統是台灣總統（Republicade Taiwan）。

我國現有二十一個正式邦交國中，以中南美洲比率居首，其中瓜地馬拉與我邦誼已逾八十年，彌足珍惜。去年二月仙逝的傑出外交家、前駐瓜地馬拉陸以正大使，在瓜國九年，苦學西文，與朝野廣結善緣，使他在瓜國的外交工作無往不利，獲得了瓜國政軍界高層的賞識與敬重。

陸大使還曾特別提到，設在政戰學校的「遠朋班」，對邦交甚有助益。筆者獲悉，「遠朋班」至今成立四十五年，共有七十八國七千餘名軍政人士結業，其中以中南美洲軍政首長來台受訓居多，在其國內位居要津，如瓜地馬拉國防部長羅培茲中將、薩爾瓦多參謀總長梅納拉中將、巴拉圭三軍總司令拉米雷斯上將、厄瓜多前總統顧提葉瑞等，均為「遠朋班」畢業之卓越友邦元首或高階將領，成為重要友我力量，對促進邦誼助益恢弘。

筆者不揣淺陋，提出五點供政府參酌：一、以毅力積極與中上層政要交往，爭取對我了解及向心力。二、經貿是各國最重視的政策，在科技、生技、農業、觀光、紡織及基礎建設等深化雙方共同合作。三、加強邀請軍政首長、國會之交流。四、「遠朋班」擴大召訓名額、「醫療團」傳授醫學技術、「農技團」在地化深耕及「榮工團」工程品質提升。五、妥善運用僑社力量，作我與友邦密切橋樑。

蔡總統僕僕風塵，為國宣勞的精神，以及身在駐在國第一線外交官，所表現的「不斷交涉、持續斡旋」的意志，國人應予高度的讚許與肯定！ （作者為前駐瓜地馬拉軍事顧問、退役將軍）