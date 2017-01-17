《自由廣場》韓國低價大買台灣菜有感

◎ 黃彩玉

前幾天有一農民因為大白菜盛產，無法賣得合理的價錢而免費送給需要的人。依據該農民的說法，種植一顆好的大白菜，要賣三十元才有一點點利潤，但是為了種菜的尊嚴，不願賠本賤賣，寧願免費送給需要的人。

泡菜被美國健康專業雜誌Health評為世界五大健康食品之一，稱其具有相當高的營養價值。泡菜在發酵的過程中所產生的乳酸菌，有幫助消化與清理腸胃的作用。據說泡菜也被認為有提高人體免疫力、預防癌症等功效，當然製程要合乎衛生條件。

韓國泡菜有上百種之多，甚至嫩蘿蔔葉或是小黃瓜都可以做成泡菜，其中以辣白菜泡菜、蘿蔔塊泡菜、蘿蔔片泡菜等最具代表性。不久之前，韓國以低價向我們買了數千噸大白菜、高麗菜，要運回韓國做泡菜，然後就變成高價商品，還可以賣給我們。筆者實在無法了解，我們的農政單位或是食品加工廠，為什麼無法將我們優質的農產品輔導、或幫助農民將其製成泡菜內銷或外銷，提升農產品價值？

另外，現在台灣的香蕉價格是日本或美國的三倍高的價錢，為何政府不進口外國香蕉以平抑物價？政府當家不容易，但是就因為不容易，才需要政府多用心，為人民、為國家多做點事，造福大家，您說是嗎？（作者為退休教師，台北市民）