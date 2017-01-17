《自由廣場》行政院準備放水？鼓勵叛國？

◎ 范姜提昂

去年十一月，退將吳斯懷等三十多人，到中國參加孫中山誕辰一百五十週年大會，集體恭聽習近平訓話和中國國歌，台灣國民無不痛心！這幾天更不好受，行政院處理這種「準叛國」事件，竟傳出「不確定感」詭異氣氛！

先是，民進黨立委劉世芳已提案「取消退休俸」；而媒體引述行政院「知情官員」的話卻說，經過數次跨部會討論後「目前共識」為「不取消退休俸」，而是「處罰鍰」一萬到五萬元。

不管真相為何，這則報導給人的直接感受就是，行政院已經準備輕輕放下？回想事發初，林全義正辭嚴，說「必要時」可取消退休俸；難道經過討論，已經沒有必要？羅致政委員解釋，內政部所提（版本）是指：該報備而不報備，就會有罰鍰問題；至於退休金的剝奪，層面較廣，必須明確事證，會在其他修法部分補強。

羅致政委員言之有理！但檢視「知情官員」所說，可是很明確，明顯不是這個意思。該官員把「不取消退休俸」與「處罰鍰」並舉，也就是明確地說：不是那樣，而是這樣！而且動用總結式用語，說這是「目前共識」。

這個「目前共識」若是真的，不僅違背廣大的民意，簡直與天下人為敵！中央社隨後報導行政院發言人徐國勇的回應，他說：研議中，未定案。他進一步解釋：只是有人提出罰鍰主張，一切確定後再說明。

顯然，相關國軍退將、某方勢力，甚至合理懷疑，連中國共產黨統戰部恐怕也間接介入，都想方設法，企圖影響「行政院版」走向，才會搞出放話把戲；而就這點而言，那位「知情官員」若非很愛國，故意放話，試圖引動社會反彈；要不就是，親涉案退將、親中國共產黨，卻愚不可及。

台灣國民勢須嚴重警告林全內閣，若是非如此分明的事，都無法辦個清清楚楚；等內閣通過的版本出爐，如果證實「只罰款，不取消退休俸」不幸是真的，那麼，這個內閣絕對會被廣大台灣國民視為「叛國內閣」非下台不可！

沒錯，「退休俸之剝奪」牽涉層面廣，須嚴謹立法。但退役將領擁有絕大多數國民都沒有的特權，得以接觸國家機密，其忠誠豈容絲毫模糊？而嚴謹立法，自有專家操勞，內閣沒有任何理由，放水。

（作者為資深電子媒體工作者）