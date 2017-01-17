《自由廣場》《金恒煒專欄》白狼等仗誰的勢？！

白狼在台灣橫行，令人髮指。要問的是，白狼與洪秀柱有沒有關係？與國民黨有沒有關係？與共產黨有沒有關係？白狼公開挺柱，且公然召喚黑道介入政治；到底仗誰的勢？

中國國民黨的發展史也可以用中國黑道史當參考架構。洪門的黃金榮不只是孫逸仙的金主，還兩肋插刀暗助明助，孫逸仙還被封為「洪棍（元帥）」。蔣介石接孫衣缽，投靠洪門，磕了三個響頭，拜黃金榮為師；自封為北伐總司令，攻克上海的第一件事，就是到洪門拜師，黃金榮八十歲生日，總統身分的蔣介石恭恭敬敬跪拜成禮，至於青幫杜月笙是蔣在上海混混時的「遞紅帖」門生。蔣經國則特務、黑道並用，晚年特務、黑幫合謀跨海暗殺江南，結束了蔣氏王朝。至於白狼，是馬英九賡續黨國黑幫的遺緒。

白狼被通緝了十七年。李登輝、陳水扁任內不敢越海峽一步，好不容易馬英九上台了，才大剌剌返台。從白狼準備投案、到桃園機場被逮、然後一百萬元保釋，然後不起訴處分，這是馬與白依劇本演出。再往前看，二○○八年大選，馬統的姊姊馬以南到中國串同白狼募款、助選，白狼就是馬英九的類黃金榮、杜月笙？

要從灰燼中爬起來的國民黨，依然黑白兩道並行。一方面用「救黨」搶黨主席權位，一方面以黑道暴力遂行反獨促統。在黨主席肉搏戰的烽火中，「香港眾志」秘書長黃之鋒及三位議員應邀訪台，馬英九老爸建立的「愛國同心會」聯手「外省掛」的竹聯、四海，有計畫、有組織地暴力接機。而「中華促統黨」的總裁也是竹聯領袖白狼犬子張瑋赫然是「洪棍」！

他們為什麼敢那麼囂張？敢如此公然施暴？原因很簡單，警政署長陳國恩受訪時一句「警方和稀泥」就解釋完了。要問，警方為何放縱坐視、和稀泥？不正是「愛國同心會」、白狼等黑幫背後有馬英九、有國民黨當靠山！習慣成了自然，白狼們、馬鶴凌們依然肆無忌憚，正透顯舊有的黨國黑色、白色勢力依然作祟。張瑋投案、十萬元交保，然後呢？會不會像白狼一般，然後不起訴？然後黑道如故！暴力如故！

重要的是政府作不作為。一週前黃之鋒們入境面臨暴力迫害，一週後黃之鋒惠然再臨，黑道也好、統派人士也好，沒一個敢現身；逞凶鬥狠的這個幫那個幫不過狗仗馬勢的孬種。儘管如此，這不是治本，行政與立法機關甚至地方政府更應依人團法解散暴力組織，只有完善「社會秩序維護法」、「集會遊行法」以及「組織犯罪條例」等才為功。黑道、統派暴力集團是政治問題，不能只用法律解決。

中國黨在台灣已是落水狗了。魯迅說落水狗一定要打，「不打落水狗，反被狗咬」，更何況是藍犬紅犬，非打到不起才能收工。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）