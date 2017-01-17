《自由廣場》「暫」避沖之鳥，哪裡錯？

◎ 姜皇池

漁業署通知在沖之鳥作業漁船「先行避開」日方公務船，引發爭議，海巡署隨即「從善如流」，派船前往，然仍有國人不滿，質疑新政府護漁不力，不若前政府「英勇」。若以能否對日怒目對峙，則新政府確實「遠遜」，但就維護沖之鳥漁民作業權益，誠容有不同看法。

首先必須指出，沖之鳥是日本領土，並無爭議，連「普天之下，莫非王土」，近乎舉世皆其「固有領土」的中國，亦不爭執。有所爭議的是沖之鳥究係可主張二百浬專屬經濟區的「島嶼」？抑或不能主張該權利的「岩礁」？日本主張沖之鳥是「島嶼」，可主張專屬經濟區。中國則因沖之鳥位於關島前進台灣中間點，需徹底研究該處洋流、水下地形等等，方便部署潛艇，以利在台海「一旦有事」，可阻礙美軍迅速前往台灣周邊，若沖之鳥可主張專屬經濟區，則中國無權進行「科學研究」，因此中國片帆未於該處捕魚，仍堅持沖之鳥是「岩礁」，中國有權進行「科學研究」。至於我們台灣則是目前唯一在該海域捕魚的國家，亦未承認沖之鳥是島嶼，仍主張台灣漁民有權利在沖之鳥二百浬內海域捕魚。

過去日本執法船艦何時出發前往沖之鳥？何時到達該處海域？我國無從得知，假如漁船在該處作業，僅能風險自負。現在漁業署能事先發出通知，似乎日本已先行告知台灣其公務船行蹤，假如日本強力執法，我又何能得知日艦進出時間？台日彷彿存在某種默契：「不為己甚，各自克制。」

在此種「或有或無」的克制下，日本巡邏之際，我漁船為免風險，暫行避開，但台灣仍有解釋作有權利作業；日本則可解釋作：雖無法「逮捕」近在眼前的「違法」台灣漁船，但仍認定該海域是日本專屬經濟區。「日本來，我『暫避』，日本走，我『繼續作業』。」雙方各自保留解釋空間，又避免衝突，對台灣有何不利？

沖之鳥海域，我國所最在意者應是捕魚權益，而派遣海巡船艦無非是要確保捕魚權益，然無庸派艦即可得到相同結果，為何要浪費油料，從事無益之事？非僅無益，若與日本對峙，又何利之可圖？可在不動用國家海巡有限資源，即能「船照跑、魚照捕」，且比先前更有保障，究係有何損失？有何不可？

個人無從理解，為何仍有人非要跟中國同一陣線，替中國作爭取「海洋科學研究調查」權利的「馬前卒」？中國若有能力，請中國持續派遣研究船前往，台灣最好避開此間爭議，更何況此處中日衝突，我國享有「戰略反射利益」。

當然國人若不願如此「沒有尊嚴地」捕魚，仍執意與日本對峙，一定要將權利「講清楚，說明白」，不考量激烈衝突後，漁民可能「未蒙其利，反受其害」，那就請持續前政府作法，縱非漁汛期，仍派海巡船艦，遠赴千里，保護於沖之鳥周邊作業的兩、三艘漁船，即使漁獲價值尚不足抵償艦艇燒掉的油錢，在所不惜，那就繼續努力派艦艇吧！

（作者為國立台灣大學法律學院國際法教授）