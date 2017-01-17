鏗鏘集》義和團的智商不高

中國買了一艘蘇聯要當廢鐵的航空母艦，拼拼湊湊，長年在「沿海」演訓，這次虛張聲勢，繞道台灣海峽，向「不沉的母艦」示威，真是小孩玩大車，不知天高地厚的義和團心態。

義和團自以為刀槍不入，現代義和團以為會沉的航空母艦，可以嚇沉「不沉的母艦」，而他們在台灣的同類還呼應遼寧號也是「雄三不入」，而且是來「保護」他們的。義和團的智商實在不高。

航空母艦的作用在遠洋作戰，而不是近海戲水，它要發揮威力，必須能掌控安全海域，而不能自限無用武之地，反暴露在對手可施展海、陸、空火力密集攻擊的狹窄水域。

美國航母攻擊群出巡，警戒海域兩百海里以上，一九九六年江澤民製造台海飛彈危機，美國兩個航母攻擊群，分別部署台灣南、北海域，而不是愚蠢到把艦隊開進台灣海峽。

江澤民放空包彈，美國國防部長裴利在電視訪問中警告，如果中國動手，它的海軍可能頃刻之間被摧毀。

拼裝的遼寧號，艦載機只有十五架，而有航艦起落經驗的飛行員有限，與美國航母艦載機七十五架，實小巫見大巫，開進「不沉母艦」近海，不但不足以構成威脅，反而有被甕中捉鱉的危險。義和團嘲諷希望雄三不要「誤射」，還有自知之明。

國民黨統派在崩盤後，甘為中國義和團的應聲蟲，胡言恐嚇台灣：誇張中國停止政治旅遊的衝擊，貿易分藍綠，揚言經濟封鎖、外交封鎖；現在連遼寧號那種骨董也搬出來招搖，卻自曝其短，落得被「全程監控」。

牌打到以會沉的母艦，進入「不沉母艦」的地盤，那不是威脅不沉的母艦，而是義和團自尋羞辱。

（作者王景弘，資深新聞工作者）