自由廣場》〈澄社評論〉總統的絕佳講壇

◎ 蘇彥圖

在總統制或實際憲政運作趨向總統制的民主國家，總統領導成敗的關鍵，往往不在於總統是否及如何行使她或他的硬權力，而在於總統能否善用可能的各種軟權力，建立國政領導的政治乃至道德權威。作為唯一或唯二具有全國選票基礎的民選公職，總統在公共議論中，尤其擁有一個其他政治菁英難以望其項背的政治優勢─美國總統老羅斯福所說的絕佳講壇（bully pulpit）。在這種發言位置上，總統如何運用她或他身為民選總統而擁有的「話語權」，往往更是總統具有多少領導權威的關鍵。將總統的雄辯術貶抑為無關宏旨的表演政治是一種誤解。好的政治表演與政治溝通，是政治權威的再生能源。如果不能說服公眾、感召人心，就算總統勇於「拍板定案」，只怕總統經由選舉辛苦積累的政治資本，很快會坐吃山空。

公共的總統（public presidency）或雄辯的總統（rhetorical presidency），在美國已是總統研究的重要次領域。有研究發現，美國總統的發言，其實鮮少能夠積極改變公眾的意見。在政治趨於極化發展的脈絡下，美國總統對政策爭議的發言，更難有一錘定音的效果。然而，這不表示總統的絕佳講壇，在美國或其他總統制民主國家，只是一種迷思。唯有藉由積極參與公共議論，總統方能主動設定政治議程、形塑議題的討論框架、闡明政策主張，進而召喚、動員改革所必要的政治意志。如果囿於「總統代表全體國民」的浪漫懷想，或顧慮總統過早表態會壓縮公共審議與折衝妥協的空間，要求總統節制對公共議論的參與，恐怕才是不知今夕是何夕的觀念錯誤。若要完成一件事情，總統必須在播種與耕耘的階段，就領導給大家看，不能想等到收成的時候，才不惹塵埃地翩然現身。

從就職演說到告別演說，從每年一度在國會發表的國情咨文，到大大小小的公民集會（town hall meetings）與記者會，歐巴馬大都站在公共政策論辯最前線，以積極而誠懇的說理來實踐他的總統領導。歐巴馬模式或許只適用於歐巴馬。不過，如何妥善而充分運用總統的絕佳講壇，強化總統領導的政治權威，應該是包括蔡英文在內的所有民選實權總統，都必須認真思考的課題。

（作者為中央研究院法律學研究所助研究員；澄社社員）