自由廣場》勝選週年，你心情如何？

◎ 林金忠

元月十六日，是蔡英文勝選的一週年。

去年今天，總統大選選票開出來後，我們都歡欣鼓舞；而蔡英文當晚的勝選演說一句「謙卑謙卑再謙卑」，更是街頭巷尾津津樂道。

從當選那一天起到五二○就職日的四個多月期間裡，民進黨人因為擔心政權移轉期間太長，而感到日子過得特別慢。今年五二○就是蔡總統的就職週年日，在未來的四個多月期間裡，民進黨人會因為擔心競選承諾還沒有真正落實兌現，而感到日子過得特別快！同樣都是四個多月期間，卻帶給同樣的民進黨人有天淵之別的不同感受，這個時間的弔詭，想必是蔡英文支持者始料未及吧！

蔡英文當選總統時的「謙卑」態度，是有暗示意涵的，至少表示她已經承認打贏那場選戰並非她能力所及，她個人及民進黨在那場選戰的大勝利，完全是建立在馬英九前總統的無能及亂政（破壞國家憲政）與朱立倫前主席的無膽及亂倫（破壞國民黨倫理）上面，難怪她後來還會說出「贏到會驚」（超出預期的勝利讓她感到驚恐）這樣的話。

台灣人民最不希望看到的是，蔡英文總統一年前的「謙卑」態度，變成今年台灣人民四個月後的「千悲」（千萬人民的傷悲）下場。因為，這八個月來，她已經讓台灣社會亂成一團，人民很可能會因為高度期望而落空，再次陷入重度失望的深淵。

任何政治人物都是背負著多數選民的期待而來的，任何能夠順利達成改革目標的政策，都是以多數民意為後盾的。背負多數民意期待的蔡總統，怎麼會遲鈍到搞不清楚台灣人民在想什麼呢？集行政權、立法權於一身的民進黨政府，怎麼會無能到任由反改革的少數操弄、搞得好像反改革者才是多數的氛圍呢？

無論是「年金改革」或是「司法改革」，都是絕大多數台灣人民引頸企盼的「轉型正義」，明明有七十％以上民意做後盾的政策，竟然可以搞到這麼難看的地步，真是「好好鱉殺到屎漏」啊！這樣的政府怎麼再讓人民相信它具有「解決問題」的能力？

台灣人民現在已經處於徬徨無助及欲哭無淚的邊緣，接下來台灣人民會不會真的變成「千悲」，就看蔡總統對「謙卑」的定義了！

（作者為大學兼任講師，雲林縣民）

我給她80分！

◎ 林巧茹

可能沒多少人想起、但絕對記得去年一月十六日。那是總統大選投開票日。

那天晚上，蔡英文贏得總統大選，很多朋友高興得奔相走告。我在太陽花學運時認識的一位年輕朋友，竟然在國家音樂廳一邊聆聽芝加哥交響樂團演奏貝多芬的命運交響曲，一邊惦記著開票結果；還在中場休息時LINE我，說「幹！終於扳倒國民黨了！好爽！」我有完全相同的感覺。畢竟，那個一面倒向中國的國民黨馬政府，太讓人氣憤了！

一年了！星期天我用LINE問那位年輕朋友，民進黨全面執政一年來，她的觀察如何？她回說，還OK啊！蔡英文雖然一直挨罵，不過大部分都是媒體或者國民黨政客炒作話題，反正政治就是這樣，罵來罵去，「不要再倒向中國就好」！

我倒是有點納悶，她都沒提到一例一休，也沒提到年金改革。後來推測，可能是因為還沒畢業，尚未就業，對一例一休或者年金改革沒有切身感。

個人覺得，這一年來，沒有了以前國民黨「當中國龜兒子」那股妖氣；中國政府緊縮中客來台，但其他國家的觀光客都已經補上了缺口；經濟也已脫離馬政府時期的谷底；房價下修（可惜物價上漲吃掉了實質所得）；最令人高興的是，台灣在國際社會的能見度大幅上升，這當然要拜川普之賜，值得稱讚的是小英沒有過度反應，很沉得住氣。比較糟糕的是，年金改革拖太久，司法改革更是一籌莫展！還有，內閣執行力顯然有很大問題。

如果問我這一年來的整體感覺，我要說，還好啦！效率和民主不容易兼顧，但小英顧家還滿OK的！我給她八十分！

（作者任職金融服務業，新北市民）