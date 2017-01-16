自由談》黑道竟公然在台灣劃紅區！

兩大外省掛黑幫竟合流，以暴力手段在台灣劃紅線、設「紅區」，配合中國調子，威嚇不許在台發表支持港獨、台獨、藏獨言論，幾個大型反政府陳抗事件也黑影幢幢。這是怎麼回事？中國的促統先遣隊在台灣佔領殖民區了嗎？

過去國民黨馬政府時代，治安當局對這種惡質行徑，睜一隻眼、閉一隻眼的縱容，使那些黑幫人士十分囂張，肆無忌憚的暴力威脅手無寸鐵的民主人士。他們以為高舉促統大旗，有中國奧援，在台灣就可享有「治外法權」嗎？

彼此有利益衝突、曾爆發火併的兩大外省掛黑幫為何合流？除了在中國的「上上級」遙控指揮，哪個大哥大大也做不到。這些黑幫在中國都有很大的「生意」，中國對台統戰系統平時是其靠山兼圍事，當中方反獨令下，黑幫哪敢不乖乖奉令行事？事後又可向中國邀功請賞。

台灣是民主法治國家，人人都有言論自由及陳情抗議權利，合法的陳抗，政府不但不應阻止，更應保障；但是，言論自由、陳抗等基本人權，都建基在免於恐懼的自由之上，黑幫暴力集團挺中國、劃紅線，介入陳抗事件，藉民主反民主，暴力威嚇壓制不許對中國異議，使人民心生恐懼，噤若寒蟬，不能「自自冉冉」依自由意志表達意見，民主台灣將傾覆。

若論民主多數決，那些黑幫、激進統派集團，在台灣只是一小撮，這從他們的人參選得票數之低即可見一斑，但他們仗黑行惡、為虎作倀、以恐懼當武器，一小撮人企圖挾制大多數人，為禍就很大。

這是台灣前途大是大非問題，政府必須立即採取有效行動，不容黑幫挾中國勢力在台灣劃紅線、設紅區，人民也必須覺醒，若政黨及政客沾惹黑勢力、仗黑暴助陣造勢達成政治目的，一定要完全唾棄！（胡文輝 ）