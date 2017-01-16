自由共和國》2016年回顧 ／台積電是台灣最好的國防屏障

吳炳昌 ／奇景光電執行長

由於工作的關係，我有許多在高科技產業界和學術界的朋友，他們來自世界各地。在過去相當長的一段時間，我挑戰過許多朋友一個問題：「設想一個極端的情況，有一天發生了一個事前毫無預警的天災或人禍，某單一公司在全球的營業設備瞬間全毀了，但其他公司都沒事。請問哪家公司對全球經濟的運作會造成最大的衝擊？」我個人的答案是台積電。相同問題已經試過多位朋友，至今還沒有人可以提出讓我信服的更好答案。

如果有一天…

我承認這只是個閒聊好玩的話題，我們的答案沒有經過嚴謹的論證和檢驗。許多朋友首先想到的是谷歌和蘋果，當前全世界市值最大的兩家公司。谷歌的伺服器全毀了，我們就不能那麼方便地在網路上搜尋，但其實微軟等其他公司還提供搜尋服務。蘋果毀了更沒問題，我們就買別家的手機就是，當然許多果粉會喪失他們儲存在蘋果系統上的資料。也有人提到石油業龍頭，但它們毀了，頂多油價大漲，但我們並不會因此買不到石油。醫藥、食品、原物料、運輸、化工、零售等行業的公司，應該都不難很快找到替代者。阿里巴巴和亞馬遜等網路商務巨擘毀了，的確會衝擊許多商家的交易，但至少它們的生產不會受到影響，先暫時改回傳統的交易方式也許還可以應付。

它只是代工嗎？

我們可以想到的另一個好答案，是超大型跨國金融集團。在二○○八年金融海嘯時，它們被認為是「大到不能倒」，許多政府因為擔心經濟崩潰，被迫出手挽救這些金融機構。另一個可能的答案，是大國的壟斷型基礎設施公司，如通信或電力公司，這些設備沒了，對現代社會運作的衝擊，當然難以想像。

在說明為什麼我的答案是台積電之前，我必須先聲明，我的公司是台積電的眾多客戶之一，我也因此認識許多台積人。但他們沒有任何人知道我要寫這篇文章，這篇文章也和我們之間的業務毫無關係。事實上，身為客戶，我對台積電的感覺頂多只能用「又愛又恨」來形容。台積電的技術領先、服務一流、產能充足，可它就是很貴！雖然貴，它的客戶依然絡繹不絕，產能利用率居高不下，所以大家也莫可奈何。我之所以想寫這篇文章，是因為看到外界太多關於台積電似是而非的言論。最多的是說它只是代工業，技術層次有限，又沒有品牌，所以價值不高。也有人說台積電雖然賺錢，但利益只落入少數人手中。我想用這篇文章說明，台積電不但技術層次極高，對台灣社會整體的貢獻極大，它在全球的高科技界，更是個不可或缺的頂級品牌。台積電擁有對全球經濟運行難以衡量的巨大軟實力，形容台積電是台灣最好的國防屏障，一點也不為過。

回到我一開始的問題，為什麼台積電是個好答案呢？這是由於在現代的社會，半導體已經是人人生活中不可或缺的一環；而台積電由於其獨特的商業模式，它所製造的晶片，可說是上天下地、無所不在。半導體是零件，無法單獨存在，但它不只是手機、電腦、電視運作的核心，沒有半導體，現在的汽車、飛機、輪船、醫療、通訊、家電、燈具、能源、武器等，統統不能動作；它充斥於我們的居家、銀行、學校、馬路、醫院、戲院、商場、工廠…。你也許沒看過半導體，但你肯定使用過許許多多的半導體，只是你沒感覺它的存在而已。

二○一五年全球半導體公司的營業額排名，台積電居第三，僅次於英特爾和三星，但這排名還不足以反映台積電的實質影響力。在半導體公司中，台積電最獨特的是其專注於製造的「晶圓代工」商業模式（聯電亦同）。在這種模式之下，台積電的客戶負責設計ＩＣ，並將ＩＣ賣給其做最終產品的客戶。由於客戶為數眾多，客戶的客戶更是多到無法統計。如果台積電一夕之間消失，即使台積電自己，肯定也搞不清楚在世界的哪個角落，哪個行業的哪個工廠，會因為拿不到台積電生產的晶片而停擺！英特爾的營業額雖然更大，但其晶片主要還是只用於電腦，英特爾出了問題，對電腦之外的行業，影響其實有限。

三星的營業額也比台積電大，但三星的主要產品是記憶體。萬一三星停擺，記憶體的價格肯定狂飆，但市場上還有海力士和美光可以補上。此外，雖然記憶體也被廣泛使用在許多行業，但它相對容易被迅速置換，不像大多數其他類型的晶片，最終客戶在使用前，須經歷一段冗長的「設計導入」過程，一旦該過程完成，晶片就很難被置換。因此，台積電的工廠停產，比起記憶體缺貨，對終端生產工廠的衝擊要大得多，而且長久得多。

另一個同等重要的觀點是，台積電製造的晶圓，在交給其負責設計的客戶之後，還要經過封裝、測試，並加上設計者自身的利潤，才賣到終端客戶。而英特爾和三星都自己從事設計及封測，所以從終端產品的角度，要比較這三大半導體公司的出貨，台積電的營收數字大約要乘上兩到三倍，才能較真實地反映實際情況。從這觀點來看，台積電製造的晶片，透過其眾多的客戶，出貨到終端產品的總值，甚至比全球半導體龍頭英特爾還大。

創造可觀就業

不但對全世界的工業有舉足輕重的影響力，台積電（及聯電）特殊的「晶圓代工」商業模式，也造福台灣上下游及周邊為數眾多的企業，創造十分可觀的就業市場。台灣的無晶圓ＩＣ設計在全世界競爭力僅次於美國，半導體封裝測試實力更傲視全球，這都跟我們擁有台積電和聯電，因而享有地主優勢有絕對的關係。

我們對新政府都有很高的期待，蔡英文也提出了「五大產業財經亮台計畫」。其中的亞洲矽谷，當然與半導體直接相關。事實上，另外的生物醫藥、綠能科技、智慧機械與國防航太等四大產業的發展，半導體技術都不可或缺。台灣擁有全球罕見、千錘百鍊的半導體和電子科技上下游產業鏈，相對於其他先進國家，在發展類似創新產業時，台灣具備別人沒有的特殊優勢與條件，我們實在沒有理由唱衰自己！

（2016．02．22 見刊）