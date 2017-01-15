自由廣場》尾牙員工表演？有異見！

◎ 林煜軒

「肥肥」和「油油」是兩位身材壯碩主管在尾牙時的藝名。從前年的「小蘋果」，到今年大家期盼已久的「月薪嬌妻」，兩位主管都不惜犧牲形象地男扮女裝，用魁武身材展現超萌的舞姿，「肥肥」和「油油」的爆笑壓軸戲，每年總是把氣氛帶到意想不到的最高潮。然而，今年高層考量「肥肥」雖然平易近人沒有架子，但他畢竟貴為處長、而「油油」也即將高陞副總，每次由兩位高階主管娛樂大家，不免有損長官的尊嚴，因此，決定在「油油」升官前夕，宣布這次尾牙將是他們最後一次表演的告別秀。

高層的考量沒有錯，但所有基層員工，難道就不需要顧及尊嚴和形象，沒有條件地娛樂大家嗎？許多主管很重視尾牙表演，認為這是凝聚部門向心力的重要時刻；而新人在尾牙中表演，更是展現公司多元人才、工作氣氛融洽的「傳統」。事實上，尾牙真正的「傳統」，是老闆作東，以豐盛的一餐，感謝員工一年來的辛勞，宴席間的表演，當然更增添歡樂氣氛。但曾幾何時，「傳統」上應該享受招待的員工們，紛紛反客為主，利用下班時間挖空心思、加班排演，在尾牙的表演中娛樂老闆們。

吃尾牙要付加班費，表演的加班費呢？

幾天前，勞動部認定，下班時間全體員工都要參加的尾牙，依法老闆應發加班費。儘管廣大上班族質疑，有多少員工敢向老闆爭取，但聰明的主管更應該洞燭機先地思考：政府都規定強制員工吃尾牙要付加班費了，如果遇到努力爭取權益的員工，要求尾牙表演三分鐘，練習幾月功的加班費，那又該值多少？舞台表演本來就是一種昂貴的高度專業，同事們為了戲劇效果，在舞台上犧牲的形象，更是難以用價格來衡量。

取消畫蛇添足的幾分鐘表演，不僅減輕同事們不必要的壓力，更是一種真正凝聚部門向心力、有感的員工關懷文化。希望今年的尾牙，我們都能回到那淳樸年代的優良「傳統」：不再為了上台緊張、不必為了加班排演而煩惱；能夠安心作客，享受老闆為了感謝我們一年辛勞而擺下的豐盛宴席。

（作者為台大醫院精神部主治醫師，曾任職於全球百大企業）