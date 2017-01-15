自由廣場》論文升等評鑑機制 把大學教授的價值單一化了

◎ 陳海源

膚淺、量化論文點數的升等評鑑機制，把大學教授的價值單一化了！

近來爆發的學者論文抄襲、造假事件，我們不否認論文在學術上有崇高地位，畢竟研究在於從社會中去發現與解決問題，大學本來就是為社會注入創新與活力，讓社會能夠持續向前發展的場域，所以本來就必須仰賴學者為國家做研究。但是，過於看重論文點數，點數累積到一定程度才能升等的現象，是一種非常膚淺且畸形的評鑑機制。

二○一一年十月二十八日，時任世新大學校長的賴鼎銘先生，在「新世代的大學定位與價值」國際研討會上感嘆，世新大學在過去八年中，有十六位教授罹患癌症或心肌梗塞等重大疾病，其中有八位因此過世。學術界壓力過大，過勞死的案例常常層出不窮，已經不是什麼稀奇的事。

我自己在大學時代，曾受過幾位老師的熱心幫助，深深體會到，人生中總會有幾位讓人非常尊敬的老師，不是因為他們耀眼的學經歷，而是這位老師曾經用心在你的生命中，留下深刻的付出。台灣因為極端升學主義掛帥，所以學生到了大三或大四，也是很多人開始為自己人生做第一次重大決定的時候。二十幾年來，他們幾乎從來沒做過任何重大抉擇，現在突然要去思考、決定未來的方向，這對他們是很大的壓力，常有著高度的焦慮跟困惑。這時候除了家人，是他們最需要身旁老師啟發、幫助、帶領、付出、陪伴的時候。

教育是良心事業，許多大學老師們私底下為學生做的許多事情，並沒有完全被算在升等評鑑機制裡。像是指導學生接寫科技部的計畫，還有其他好多事情。國家應該要落實更多元的升等評鑑機制，而不是量化論文點數。重要的東西是不能被量化的，許多更重要的東西，更是不能被忽視的。大學教授的價值，不是只有做研究而已，他們還有更重大的使命，那就是傳道、授業、解惑，教導學生做人處事的學問，培養出優秀的下一代，用專業回饋社會，成為有使命感的年輕人。膚淺的升等評鑑機制，把大學老師們的價值給單一化了！事實上，他們是可以更偉大的，他們是可以為學生們付出更多的，他們是可以贏得更多學生尊敬的。

（作者就讀台北市立大學教育行政與評鑑研究所）