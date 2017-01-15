自由廣場》哈佛行，政大當然也行！

平議大學校園蔣介石銅像爭議

◎ 于竣兆

政治大學近日重新討論，校內兩尊蔣介石銅像的存廢問題，再度引起對於「轉型正義」的討論。「轉型正義」係指民主化後，對於過去威權體制下的人權迫害行為，社會的面對與理解，發現過往歷史的真相，辨明政治與歷史的責任歸屬。譬如南非過去曾因種族隔離政策，而對於非白人有諸多壓迫與欺凌，於是南非成立「真相和解委員會」，將迫害人權的資料公諸於世。又如韓國在民主化過程中，曾發生流血鎮壓的「光州事件」，民主化後，韓國通過特別法，並審判當時的獨裁者全斗煥，甚至將他打入囹圄之中。

國民政府遷台之後，蔣介石為掌握其政權與權勢，高壓統治台灣人民，罔顧人權，「白色恐怖」的幽魂飄盪數十年。人民連說話的權利都沒有，敢說話者，輕則打入大牢，重則喪命馬場町之上，這是台灣歷史中，最灰暗的一頁，更使蔣介石很難與「人權破壞」、「毀憲亂政」及「白色恐怖」脫鉤。

社會中或有一股擔心的聲浪，擔心遷移銅像會重啟「省籍衝突」的意識之爭。實際上這是杞人憂天之慮，二二八與白色恐怖本身和省籍無關，而是軍事獨裁下的「政府暴力」，至於會產生成為「省籍衝突」的論述，完全是一個歷史的「錯誤印象」。況且台灣的年輕一代，根本已經不分畛域，沒有省籍情結，既已無你我之分，何來所謂「省籍衝突」？

美國哈佛法學院的院徽上，有奴隸主家族的家紋，但在二○一六年時，由院務會議決定廢除，因為哈佛法學院師生認為，這種圖騰與他們所堅持的價值有所違背。哈佛大學學生組成 Royall Must Fall 的組織，推動校園開始討論「蓄奴主」與「院徽」，爾後再透過師生共同參與的小組與委員會，針對這一個議題，進行深入地討論與研究，然後做成決議。

政治大學雖然將蔣介石銅像議案委予學校所設之「銅像委員會」處理，但必須思考的是，全校師生的意見是否能有效進入委員會中？是否能有真正的討論與研究？如果只是形式上的「委員會」，其決議是否能代表政大多數師生所做的價值選擇？

台灣社會既然以自己的「自由」、「民主」與「人權」自豪，我們不允許納粹圖騰在這裡出現，如果這樣，蔣介石的銅像能夠存在於大學之中嗎？這究竟是一個充滿「歷史文化」的代表，還是「反人權」的圖騰？看看哈佛法學院所做的價值選擇，反思我們對於蔣介石銅像的態度，不僅考驗著政治大學，更考驗著台灣社會對於「轉型正義」的態度。

（作者就讀政治大學法律學系）