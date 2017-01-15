自由廣場》回應一位陸軍上校的憂心

從國軍高階幹部更該有的國家戰略素養談起

◎ 官武德

陸軍上校張玲玲日前投書貴報，筆者非常能夠體會張上校身為國軍現役高階幹部，為當前國家全民的「敵情意識逐漸喪失、全民國防的精神戰力不夠落實」感到憂慮。所以，您建議全國上下各部門機關應納入演習驗證，提升國家的綜合防衛戰力，以達到當前國家「多重嚇阻」的安全戰略目標。也針對國防部近日宣達修正「立正」姿勢，認為少數人的意見表達是在「新聞炒作、打擊國軍士氣」。

筆者亦曾身為國軍幹部的一員，雖然認同張上校對於總統向國軍官兵的宣示，以及國軍對三軍統帥的效忠與自我勉勵之心。但是，您的憂心觀點，不能只是從國軍立場做陳述。筆者認為，身為現代的國軍高階幹部，必須要有以下新思維及作為：

首先，在國家安全上，隨著國內政治經濟環境的變化，以及國際關係局勢快速演變，兩岸關係的處理模式，已經不再只是擔心「喪失敵情憂患意識」階段，高階幹部本身更應該具備「維護民主價值、確保戰略地位」的國家戰略素養，與教育新世代官兵「認同台灣本土意識」的思想作為。

其次，在精神戰力上，二○○六年施行迄今的「全民國防教育法」已屆十年，身為負責國家國防任務的國軍，應該主動自我慎重檢討施行成效。包括國防大學全民國防教育師資的人選是否符合條件（國內專家學者的評鑑機制）？目前軍中全民國防教育是否落實（按表定課程授課）？每年漢光演習時，「精神戰力週」教育的效益評估（官兵對國家的認同感）？第三，人民信賴上，孫子曰：「兵者，國之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也。」國軍如果要成為人民信賴的保證，不管平時或戰時，都必須自我要求「軍人武德」的完全實踐，更必須接受全民監督。尤其是高階幹部（含退將）國軍風紀的表現，更是攸關全民社會對於國軍的觀感正面與否。

近日，因為中國航母艦隊藉由例行軍事演訓，通過台灣海峽的準軍事挑釁行動，看見我國軍官兵展現立即掌握軍機，並主動透過新聞媒體公布兩軍動態，讓國人安心的表現，正是贏回國軍尊嚴及讓全民對國軍放心的完美呈現。（作者為空軍備役中校，國立中央大學博士生）