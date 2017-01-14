自由廣場》期待台灣大鼻民主

◎ 陳信諭

「大林蒲鳳鼻頭（大鼻）遷村案」已成為高雄市府的重要議程，但前有十全果菜市場和旗山大溝頂等爭議案的高雄市府，在這場牽涉至少萬餘居民、百頃土地的遷村案議題，執行難度勢必更高，抗爭力度恐怕更強。

中華民國的法律，公眾參與徒具形式、缺乏實質影響力。公聽會和說明會僅是民眾表達意見，法律上無左右政策制定的實權，只剩政府提醒和告知民眾的用途；此程序下的政策執行後，反對的民眾往往僅能走上抗爭一途。

大鼻遷村案，若市府願意借鏡德國法學界的反省，或許更顯與居民溝通的誠意，更能透過此過程帶出民主再深化的象徵意義。

一、強化程序：民眾參與的過程中，要能夠有否決、修改政策的實質影響力。具體的作法，市府可界定利害關係人（受影響民眾）和其他非利害關係人的公眾參與程度，以內部民主彙整意見並產生團體代表，透過公正客觀第三方單位主持會議，裁決協商會議中的歧見以達共識，修正政策方向。

二、時機點：若已明定要執行的政策，公眾參與只是參與制訂執行細則，毫無否決、修改政策的可能性，那有何意義？從遷村案是否要執行、規劃到執行層面，都必須提升公眾參與程度。

三、公開資訊：各類資訊必須於期限內公開，並有效宣傳；決議和各相關專業資料，應透明公開展示於實體和網路供人參閱，並且要以降低閱讀門檻的書寫形式為主。

公眾參與的補強，乍看曠日廢時又徒增行政成本，但民眾接受政策並非只取決於結果和實質影響，更為公平且提升公眾參與程度的程序設計，反而可以有效降低後續不必要的公民陳抗，減少衍生的社會成本。

面對如此龐大的遷村議題，若政府能將上述補強公眾參與的機制引入，據以為修法參考，才可能達到符合居民期待與政策順利推行的雙贏局面。長遠來看，此次遷村案的公眾參與經驗就不僅是攸關大鼻在地居民的身家大事，也是高雄乃至台灣民主再深化的契機！

（作者為內科醫師）