自由廣場》為匪宣傳嚇自己人

◎ 陳啟濃

中國限縮來台觀光人數，有人哭喊經濟大壞。航母飛機繞台灣，有退伍的上校認為會造成外資不敢進來。這要是在戒嚴時期，就是為匪宣傳。在現今只能說自己嚇自己，長中國志氣，滅台灣威風。

中國要的很簡單，製造台灣人緊張不安，心理戰就能讓台灣自亂陣腳。很可惜許多台灣人，不經意之間替中國營造許多不安的情緒。當年沒中國觀光客，台灣經濟有何不好？航母飛機繞台灣，中國在告訴全世界，台灣是他們的。而我們自己更要團結一心，鞏固國防。制敵的要義，在於不能期待「敵之不來」，而是要「有以待之」。

中國的經濟封鎖與武力威嚇，本來是軍隊政戰軍官的政治教育，應該要落實教育官兵的課程。當年的政戰系統，在部隊虎嘯鷹揚，影響深遠。為何現在許多人都忘了當年的「反共愛國」政治教育。

台灣的資訊發達，中國藉機傳達許多假訊息，在敵暗我明的態勢下，台灣許多弊病，大家大肆宣揚；中國的內政弊病，經濟的困局，以及國防武力的侷限性，卻都被計畫性的隱瞞。

台灣的機會，在於國人的信心與信任；台灣的危機，在於國人的恐懼與混亂。對於中國，真的不必太過恐懼與期待，因為他們自顧不暇，百病叢生。

（作者曾擔任政戰輔導長）