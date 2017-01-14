自由廣場》國家歌劇怨

◎ 黃惟冰

台中國家歌劇院租借空間給直銷商舉辦活動，引起不少批評。然而，在下定論前，有幾個問題值得大家思考。

第一，本次直銷商活動，是否排擠藝文表演的檔期安排？如果沒有，那麼基於充分利用的角度，為何不能出租？還是說寧可空著養蚊子，也不願做藝文表演外的其他使用？

第二，如果空檔時段，出租做藝文表演外的其他使用，可以獲取額外且較高的收入，讓歌劇院更有能力進行軟硬體的升級，甚至還能夠截長補短，進一步壓低對藝文表演的租金門檻，那麼這是一件壞事嗎？還是說歌劇院「格調」與「初衷」的維護，重於財務上的收益，因此「寧缺勿濫」？

第三，歌劇院為行政法人，部分經費需要自籌，倘若限縮其業務範圍只能在藝文表演，試問，這樣賺得到錢嗎？即便賺得到錢，羊毛出在羊身上，也必然對票房能力較差的表演團體產生排擠，這是樂見的結果嗎？又，如果為了展示政府對藝文的支持，由國庫全額補貼自籌款不足的部分，那麼，基於人性，可以想見，自籌款恐怕永遠都需要補貼，國家的財政能夠負擔嗎？

上述的問題或許都沒有標準答案，端看個人的價值取捨。但，不論如何，理想與現實，總是要取得實際可行的平衡，不能不食人間煙火。

（作者從事公共服務業）