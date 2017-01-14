自由廣場》直銷歌劇院

◎ 張勳慶

某美商直銷公司砸下六十萬元租金，租用歌劇院中的「大劇院」辦理二○一七年新品上市大會。

台中歌劇院表示，收費活動日租十萬元，不對外的多元活動則收六十萬元。又說此一時段正值空檔，而且該場的場租，是經過由劇場老師、藝文人士組成的評議委員審查通過。假如這些都屬實，再加上先前台中歌劇院一連串離譜安排，那只有一句話可說，新館方開幕，螺絲釘卻掉滿地。

首先國家表演藝術中心旗下劇院，因屬行政法人地位，是存有一些自營上的數字壓力和目標。但現在只因直銷商出得起不對外開放的六十萬元場租，便把有世界地標之一的台中歌劇院，變成有如小巨蛋，又一副反正空檔不賺白不賺心態，那真讓人懷疑，館方有藝術理念嗎？歌劇院的存在一如其他文化單位，在人文上的提升，那請問花了好些億經費建成的歌劇院，只為了六十萬元自砸招牌，這個經營團隊還不該整頓嗎？

同樣的，直銷商的新品上市大會，能通過台中歌劇院內部評議委員審查通過、去租借場地，此種荒謬的事一如先前文化部盲目補助藝人開個人展一樣，證實了審核機制全面失靈，又或者淪為少數人在把持；最後有心在表演藝術者，借場地如過十八銅人陣，用三寸不爛之舌在賺錢者，借場地有如進自家廚房。此種人情與人脈又或者小圈圈，比才華和汗水更有威力的歪風再不去腐，那最後台灣藝文大概只剩一灘死水。（作者為文字工作者）