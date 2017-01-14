自由談》何必提供反改革者武器？

改革比革命困難，這已經是政治學的基本常識；但是，改革若有強大民意的支持，局面就會大不同。只要領導者的意志足夠堅定，不要分不清少數或多數，不要因對方聲音大就屈服，則改革縱然不乏攔路虎，終必水到渠成。

年金改革的支持度至少七成，即使軍公教系統內亦有年輕世代的支持力量，是最符合世代正義，可以消弭國家財政危機的改革，何以至今寸步難行，一再遭到反改革勢力的阻撓，甚至暴力圍堵，必須依賴強大警力的保護，有如喪家之犬？正義之師淪為過街老鼠，坦白說，絕對不是年金改革錯了，或遭到多數人反對，就只是執政無能罷了。

執政無能幾乎成了新政府的標籤，半年之內就能讓企業界失望、勞工空歡喜、民眾無感，說起來也不容易。不過，看到勞基法能夠修到如此地步，年金改革儘管小英信誓旦旦，恐怕也難以樂觀。至此田地，小英或許仍有她的某些堅持，譬如強調政策形成前的充分溝通，不過聽聽外界的批評是否合理，對個人的決策風格有所修正調整，或許會得到不一樣的民意回應，何不嘗試看看？

再以年金改革為例，一再召開公聽會的意義何在？如果是為了溝通，凝聚民意與共識，化解改革的阻力，結果顯然適得其反。公聽會反而成了反對改革集結的「滿滿的大平台」，既得利益階層、藍營政治人物、地方勢力見縫插針、興風作浪，聲勢浩大，搞得好像多數人反對改革似的。

其實，小英得到的選票，多數支持改革，而沒投給小英的也未必反對改革，因此二○一六的大選本質上是改革的公投，結果是改革力量大獲全勝。因此，小英已具推動改革的正當性，何必為了安撫溝通少數反對派，而提供他們以語言與行動暴力反對改革、羞辱改革的武器？（蘇多）