社論》戶外大晴天 屋內連夜雨

川蔡通話觸動戰略位移，既是偶然也是必然。北京的神經大受刺激，頻頻出動戰機、航母，對日台、在南海耀武揚威。然而，時下中國的周邊國家，並非「鷹派」想像的不堪一擊。周邊國家靜觀其變，絕不表示被中國的武力震懾了，而是有更深沉的戰略考量。韓國部署薩德反飛彈系統，日本正名日本台灣交流協會，新加坡不為裝甲車事件低頭，而台灣讓中國國民黨完全在野。所謂中華民族的偉大復興，姑且不談川普讓美國再次偉大的挑戰，亞太國家也都紛紛感受到戰略擠壓。今年十九大，習近平果真要以國際強硬行為，尤其是對台灣下馬威，來鞏固權位延長任期，必得考慮到整體國際氣氛是友是敵。

美國準國務卿提勒森在國會聽證強調，美國透過「台灣關係法」與「六項保證」對台灣許下承諾，而且必須不斷重申讓台灣清楚知道我們會履行承諾。他也表示，沒有任何要改變「一中」立場的計畫。對此，中國外交部立即回應，「台灣關係法」與「六項保證」嚴重違反「中美三個公報」的「一中」承諾。透過「中美各表」的減法可以發現，美國所謂的「一中」政策，乃是「北京一中三段論」減去「台灣關係法」再減去「六項保證」，結果就是美國不承認北京所謂的「台灣屬於中國的一部份」。從「台灣總統」到質疑「一中」政策，川普團隊的「一中」底牌已經呼之欲出了，難怪北京坐立難安，四處衝撞地緣政治，意在先下手為強。

在台灣，民進黨完全執政，國民黨完全在野。北京持續施壓，企圖迫使蔡政府的維持現狀往同屬一中傾斜，縮減觀光客、獨厚藍八縣市、教訓偏綠台商、藝人黑名單、外交割喉戰、戰機航母繞台，連跟台灣沒有邦交的奈及利亞也演出斷交秀，堪稱無所不用其極。然而，北京撩撥民意對蔡政府的反感，並沒有產生預期的效果，只有國民黨與統媒答腔附和，多數民眾則對北京厭惡不已，對台灣的國家認同反而增強。五二○以來，北京挖空心思孤立蔡政府，誤導台灣人民與國際社會認為蔡政府是麻煩製造者，但民主社會想的跟一黨專政顯然不一樣。如今，似乎只有海內外的洪秀柱們激情擁護「和平統一」，其他的中華民國派只敢空喊「一中各表」，中國夢在台灣有多少市場，不問可知。

很明顯，國際政治正在變化，外部環境對蔡政府是有利的，不論是國際友好國家對中國霸權擴張的警備，或是北京大小動作對台灣造成的民意反彈。比起陳水扁政府，這次民進黨執政幸運多了，何況還有完全執政的優勢。可惜，三壞球零好球的情況下，蔡政府卻連連揮棒落空，令人不得不為其是否慘遭三振出局而捏把冷汗。上任不久，全盤接受桃園空服員罷工要求條件，引爆街頭抗爭前仆後繼沒完沒了，抗爭者似乎看破了會吵才有糖吃。接著，年金改革為被改革對象搭設表演舞台，讓少數偏激代表集結改革反作用力，委員會、公聽會一再挑戰改革的銳氣甚至暴力化。再加上，週休二日加彈性工時便兩全其美的事，偏偏一例一休僵化到勞資皆怨，好意變惡政，蔡總統淪為眾矢之的。「戶外大晴天，屋內連夜雨」，奇怪耶，這個團隊實在令人嘆為觀止！

「英捷專案」，前有聖國宣布斷交，後有出訪國要求金援，千里苦行不易在國內博取太多掌聲。反倒是，蔡總統返抵國門，恐怕更需要注意，一例一休實施後引發的物價蠢蠢欲動、營運成本上升，勞工所得降低，對民進黨完全執政的挫折情緒很有可能在春節期間，親朋好友南來北往的交叉感染中，發酵為對蔡政府根深柢固的不信任感，從而在春節過後進一步拉低蔡總統的民間聲望。此所以，今年春節不宜自自冉冉，蔡總統應把握黃金假期，黏合施政作為與人民生活的疏離，包括人事興革都得大刀闊斧，拔擢具備實務經驗者推動政務，否則民意的冷感由氣態變固態，如同馬英九「無能總統」的負面形象恐將難以擺脫。