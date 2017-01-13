自由廣場》〈李筱峰專欄〉左撇子與同性戀

◎ 李筱峰

我是左撇子，小時候除了拿筆和筷子被大人強行改右手之外，其他須要動手時，我都用左手。小時候我曾因為被佔多數的右撇子同學嘲笑，而一度感到自卑。我成為左撇子不是我選擇的，而是天生使然，有研究認為左撇子與基因有關。

同性戀者和左撇子一樣，也不是自己選擇的。有些研究認為因染色體的緣故造成同性戀（同性戀基因可能坐落在Ｘ染色體及第八對染色體），所以這是天生使然；也有心理學家認為同性戀與生長過程環境有關。無論是基因染色體，或是生長環境之故，同性戀者都非自小能自己選擇。

因此去歧視、嘲笑、壓制，甚至去醜化那些身體條件非自己能決定的少數，不是人類應有的文明。現在大概沒有人會去歧視、嘲笑、醜化左撇子，若有這種人，只能說愚蠢；但是卻還有許多人會歧視、嘲笑、壓制、醜化同性戀，還自以為道德高人一等。那就不僅無知，而且無情又缺德！

世上左撇子比例約十％左右，同志的比例更少（可能怕受歧視不願承認）。但少數不等於變態，更與道德無關。有一位網友罵同性戀「變態」，我反駁他，他竟然這樣回我：「既然你認同同性戀不是變態，我誠摯祝福你的家族會成為同性戀家庭！」看來不止無知使人無情，無情還會使人無知！

我一向痛恨大欺小、強凌弱，厭惡多數壓制少數，討厭多數不能體恤少數。屬於少數者的同志，不僅無法享受一般異性戀者擁有法律認可的婚姻權利，還要忍受無知無情的異性戀者的道德譴責，許多人暗夜哭泣，甚至走上絕路，悲劇層出不窮。

話說回來，雖說少數不等於變態，但變態者總是少數，例如在同志遊行中出現一些標新立異者，故作猥褻、暴露。他們的出現（不知是否有心人的設計構陷）讓反同者逮到機會醜化同志。希望以後同志遊行能節制這些人，以免反效果。

在對同志的道德譴責當中，部分基督教牧師最積極。他們強調「一男一女的婚姻是上帝的旨意」，其實此話是在打臉上帝，蓋因染色體問題形成的同性戀恰是上帝的創造。難道「神愛世人」還要加一句「同志除外」？部分牧師又以「破壞家庭傳統倫理」為由來反同婚或反修法，甚至扯到羅馬帝國滅亡是因家庭倫常崩潰（西洋史這樣讀的？）殊不知，基督教傳入中國和台灣時，反基督教的守舊者也是以基督教破壞華人家庭倫理為由。事實上，今天通過同婚對原本異性戀家庭影響微乎其微，絕對比不上基督教倫理對華人傳統家庭倫常的衝擊大。

全球通過同婚的國家約十七國，皆先進國家，可供參考。修民法？或另立專法？基本上我贊成另立專法。至於同志團體擔心這也是歧視，未免過慮。試問，殘障福利法、兒童福利法會歧視殘障和兒童嗎？就是重視才要立專法。 （作者為國立台北教育大學台灣文化研究所教授）