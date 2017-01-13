自由廣場》房東都是惡房東？

內政部最近頒行「房屋租賃定型化契約應記載及不得記載事項」新制，內容包括：押金不得超過兩個月租金，房東不得限制房客設籍及申報租金扣稅……等。行政院消費者保護處指出：房東、房客須符合以下要件，始屬「企業經營者」與「消費者」之關係，因而適用此行政規則及消費者保護法。

亦即，房東須反覆實施出租行為，並以出租為業；至於是公司、團體或個人，出租戶數若干，則非所問。然房客承租之用途，必須是單純供自住使用。

行政院消費者保護處採如此標準，倘用以規範目前社會上租屋市場各式各樣的租賃個案，恐有窒礙難行之虞。據了解，新制顯然是比較站在維護房客權益的立場，而較不利房東一方。如此恐導致屋主不願出租，或以變相方式提高租金，於是造成反而不利於承租方的反效果。

土地法第一百條第一款前段關於「收回自住」的規定，馬上面臨適用上的問題。因為，在不定期限之租賃，房東必須具體舉證「收回自住」的正當理由及其必要性，始可終止租約。而當「不定期限之租賃」的房東一旦被認定屬「企業經營者」，亦即以出租房屋為業的所謂「包租公」，若要主張收回「自住」，舉證難度勢必增加，其權益當然受損。

房屋使用之性質，通常區分為「自住」及「營業用」。最高法院的判例曾指出：關於「收回自住」的定義，解釋上包括「收回供自己營業使用」在內。

然而，一旦房東被認定屬「企業經營者」，則前此「營業使用」，似應限縮解釋為「除出租目的之外的其他營業使用」。否則，房東只需引用該條款，即可主張收回而另租他人；將致土地法第一百條所列其他款目之規定形同具文。如前所述，當「不定期限之租賃」的房東一旦被認定是「包租公」，若要主張為了「出租目的之外的其他營業使用」，事實上確不易舉證。

有關房屋租賃的法規命令新制開始實施之後，政府有關部門應即重新檢討相關配套措施法令，以免一面倒地過於偏利房客一方，而對房東一方失之過苛；導致社會上的房屋租賃市場竟被扭曲，諒非國人之福！（作者為執業律師）