自由廣場》兩黨都有難念的經

◎ 陳茂雄

民進黨及中國國民黨處境正好相反，奇妙的是兩黨都面臨不穩定的政治生態。綠營內部出現擁蔡與反蔡的對峙，公職人員不會對抗蔡英文，可是一般綠營人士卻有不少人反蔡。瀕臨「倒店」的中國國民黨也一樣，不只不能團結，還內鬥得相當厲害。贏家出現內亂，輸家卻更亂。

二○○○年、二○○四年，民進黨贏得執政，可是朝小野大，國親兩黨有計畫的癱瘓政府，扁政府不只面對在野黨的壓迫，北京政權更施加壓力，可是這一段時間，民進黨相當團結，沒有內鬥。二○○八年民進黨自己崩盤，讓馬英九大獲全勝，這一段期間中國國民黨也相當團結，沒有內鬥。顯然，民進黨要面對壓力時才能團結，沒有敵人時就內鬥。中國國民黨大獲全勝時相當平靜，面臨「倒店」時卻鬥得很凶。

兩大黨的差異頗大，因為屬性不同。中國國民黨源自獨裁的執政黨，中央集權，其特色是利益的分配是公開的，而且相當穩定，若有利益衝突，只要重新分配就可以和解，該黨大獲全勝時，增加了政治資源，反而更容易分配，所以不會出現內鬥。該黨有這一項特色，造成在選戰居絕對優勢，直到馬英九當家時，一方面寡頭領導，打破利益分配的穩定性，更因為掀起內鬥，造成黨中央分成外來勢力與地方派系的對決，到目前為止還沒有和解的空間，該黨的優勢盡失。

民進黨，最初是個人奮鬥，後來數人結盟，逐漸形成派系，但不能結合成一個完整的政黨，目前各派系的樁腳及資源都獨立，黨部只是空架子，所以只能算是派系聯盟，還不能算是完整的政黨。當外面的壓力大時，派系聯盟就會團結在一起，沒有強敵時就解體，在分配利益時就出現內鬥。更嚴重的是，該黨不敢像中國國民黨公開分配利益，當利益衝突時也不敢談利益，而以其他理由攻擊對方，反而沒有和解的空間。

目前，民、國兩黨都亂，先穩住陣腳者就佔上風。

（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）