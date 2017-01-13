自由廣場》吳阿明先生的良心事業

◎ 鄭貞銘

真正的報人，骨子裡總是流淌著一股不服輸的「叛逆」性格。他們深信，在任何時代，任何社會，總會有許多不公、不義之事，必須為苦難發聲，勇敢地為這些弱勢族群代言。

自由時報董事長吳阿明先生，雖然出身農家，血脈裡流動著的卻是一股追尋自由人的理想，在擔任台北縣議員的年代，就開始接辦《自由日報》（《自由時報》前身），成就了他一生事業。

性格溫和的吳阿明先生，不僅老實、純樸、熱心，且態度謙遜，他當時自認是辦報的「門外漢」，向新聞學家王洪鈞教授，資深報人歐陽醇先生不斷請益，筆者也多次蒙其邀請，聽他談人生理想與辦報理念，與為台灣求出路的決心。而其質樸的語言、熱誠的性格與為社會求取公道的信心，總是讓人動容。每次相聚，我們如有所建言，他總像最勤學的學生，認真筆記，後來並邀王教授任總主筆，歐陽先生任社長；筆者在文化大學任新聞所系主任，不克分身，但他還是經常聯繫，展現禮賢下士的謙恭。

林榮三先生創辦了《自由時報》，以關懷本土為出發點，吳阿明先生成了林創辦人數十年最貼心的知友，他們關心台灣前途的民主政治發展，成就了台灣報界偉業。

任何偉大成功的事業，總是有一批默默耕耘的追隨者，對吳阿明先生而言。他不僅與《自由時報》共榮辱，也成了林榮三先生成功報業的幕後身影。

阿明先生將辦報視作一種「良心事業」，所以他絕不做違法、違背良心的事。他善良、與人為善，一生奉獻公共事務，言不及私。並自認是「莊腳人」，刻苦草根性格，卻給人無限親切。

與吳阿明先生交誼數十年，他總是樂觀、幽默，以真誠的態度與虛懷若谷的精神，維繫著永恆不變的友誼溫暖。

報業是跨時代的歷史見證，而阿明先生正是跨時代的「報業巨子」，他的離去，令人不捨，但他的一生成就，已寫在報業史上。

（作者為中國文化大學華岡教授，名譽文學博士）