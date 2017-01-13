自由廣場》新加坡 裝甲車與民意

◎ 何漢昇

新加坡媒體日前報導，李顯龍已經正式致函香港特首要求歸還被扣押的Terrex AV-81裝甲車，而新加坡國防部長黃永宏也提出該批屬於新加坡的資產屬於國際法保護的對象，如果事件真的延燒至法律層次的話，恐怕不能輕易善了。雖然中星關係緊張看起來對台灣似乎有好處，但台灣民眾不可不察的還是新加坡的民意。

中國政府固然有著藉扣押戰車敲打新加坡的想法，真正意圖恐還是圍繞在南海議題上，但對外說法卻是要求新加坡遵守一個中國原則和停止與台灣展開任何形式的官方往來與軍事交流。在臉書觀看新加坡新聞報導相關事件時，新加坡許多人也留言不明白為什麼政府要派遣當地士兵到台灣而與中國對抗。事件如果持續延燒，李顯龍政府面對的最大挑戰還是新加坡國內民意的發酵與新加坡民眾害怕中國藉著經濟議題懲罰新加坡。

上月初川蔡通話引起的軒然大波與討論，可以清楚地看見許多美國人民與政要都不解為何川普要與蔡英文通電話，甚至擔心中國會因此暴怒，而歐巴馬過後也罕見針對台灣地位發聲明表明台灣同意不獨立，美國政府尚且如此，何況是新加坡政府呢？面對的壓力只怕有過之而無不及。

上次大選，執政的人民行動黨雖然在八十九個議席中狂掃八十三個議席，但總得票率卻只有六十九％，這無疑是一個隱憂。加上李光耀效應不再和國內經濟放緩與裁員屢創新高，人民不滿情緒會逐漸發酵，國內商人也會因為生意上的需要而要求政府不要因為台灣問題而得罪中國。而這股勢力一旦與當地的在野黨做結合，隨時都可能讓台灣問題變成討論焦點，民意如流水，面對國內民意隨時的反撲，如果執政黨得不到新加坡民眾的諒解，隨時可能損及台灣與新加坡之間的合作。

（作者為馬來西亞人，台灣國貿專員）