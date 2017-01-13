自由廣場》海峽中線離海洋法多遠？

◎ 楊宗鑫

「無害通過」（innocent passage）係歐洲海權國家在長年經驗實踐下發展出的國際慣例，之後在聯合國海洋法公約中予以成文化，意指各國船隻有權在沿海國主張的領海範圍內（最多可主張十二浬）以不損害和平、安全、秩序的方式通過，且必須是持續不停地迅速進行，非經許可不得停泊及下錨，軍艦依例須先知會沿海國、潛艦須航於海面並懸掛旗幟。若沿海國的領海恰為國際海峽（連結公海和公海、公海和專屬經濟區或兩專屬經濟區間的海峽）時，由於是交通往來必經要道，為確保各國船隻通行權利，另增設較無害通過更為寬鬆的「過境通行」（transit passage）制度，允許各國船隻、飛機、軍艦、潛艦自由通行。

台灣海峽平均寬度一○八浬，扣除兩岸各自主張十二浬領海，中間部分平均尚有八十四浬，且連接南北兩側的太平洋海域均屬公海或專屬經濟區，符合國際海峽定義，但遼寧號此行並未進入我國領海，因此無論是無害通過或過境通行均不適用。事實上，兩岸由於特殊的政治對立關係，逐步發展出以海峽中線區分的概念，除了台灣本島通往金門、馬祖之必經航線外，雙方均恪守不跨越中線的原則，本次遼寧號行動亦然。

那麼如果遼寧號跨越中線呢？即使果真如此，至多是進入我國專屬經濟區。沿海國在專屬經濟區內雖可主張海面以下及海床、底土的權利，但在水面上航行的船隻，仍是適用「公海自由」原則的，意即此制度僅是用來保障沿海國的經濟權利，並不干涉航權。因此，就算遼寧號果真跨越中線，也未牴觸海洋法，但由於中線原則已為雙邊長期遵守，我方仍可以破壞慣例為由予以譴責。

（作者為法務部調查局調查官）