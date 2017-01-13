自由談》警政署有人為虎作倀

遼寧艦從台灣海峽慢吞吞北上，被解讀為故意拉長對台武嚇的時間。

但台灣海峽「冬季以從北向南的沿岸流為主」、「十月至四月以強勁的東北季風為主」。

遼寧艦逆流又逆風，想快也快不了，慢慢走是「苟不理三窘」（不得已），台灣人不要自己嚇自己啦。

儘管外有共軍威脅，但國軍處變不驚，可圈可點，應記上一功。

反觀內有紅禍流竄，宛如無政府，警方卻反應遲鈍，負評如潮。

百姓有所不知，某些警界高官關心的並非治安，而是月退金會不會縮水。

譬如，前警政署督察室主任耿繼文，退休後有錢有閒，不安分守己，卻上街頭帶頭反對年金改革，終因行為脫序而被移送法辦，創下三線三星被法辦的警界紀錄。

年金改革是世代正義，是讓上個世代的少領一點，以避免財政破產，好讓下個世代的也能領得到。

不必幹活的耿繼文，退休後月領十萬，是基層員警的兩倍，不能共體時艱就算了，還當總指揮帶頭作亂，為難辛苦的警察，若這不叫自私鬼，那什麼才是？

再如，警政署三線三星警政委員吳思陸，本週二在警署的視訊會議竟公然挑撥，叫大家「不要為虎作倀」。

執行年金改革的政府居然是「虎」，而維持社會秩序的官警變成了「倀」；這種話不只是不識大體，根本是公然造反。

這場視訊會議有全國七百多位高階警官上線，然而，從警政署輸出的造反言論，當場有無制止？事後有無糾正？不得而知，倘若任憑發酵，導致軍心浮動，叫各地指揮官在年金改革的各項會議和活動中要如何帶兵？

警察秉持行政中立，維持社會秩序，這是盡忠職守，說他們為虎作倀是最嚴重侮辱。

高階警官倘若有良知，就應該為基層打氣，說聲「辛苦了」。

而不是退休的吃飽閒閒上街找麻煩，現職的在警政署公然造反。

眼看，高階退警上街頭，不肖退將去舔中，女校長領乾薪罵總統。亂象重重，正是：軍警公教倫理蕩，不知檢討罵人倀；國事蜩螗心如焚，可憐百姓當自強。（莊榮宏）