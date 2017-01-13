社論》歡迎美國準國務卿重申對台灣的承諾

一星期之後，川普將就任美國總統。他所提名的國務卿提勒森（Rex Tillerson）週三在國會聽證會表示，儘管他不知川普政府有任何修改「一個中國立場」的打算，但美國既曾向台灣做了台灣關係法和六項保證的承諾，就必須重申並遵守承諾，「我認為重要的是讓台灣知道我們會遵守那些保證，那就是我們要傳達的信號」。在各方預期川普政府將對台灣明顯友好之際，我們讚賞並歡迎提勒森這項公開宣示，也期待我國政府妥善把握機會，做好對美工作，實質增進台美關係。

美國重申對台灣的承諾至關緊要，誠如向提勒森提問的參議員賈德納（Cory Gardner）所指出，中國近來不斷增強對台灣施壓，官方的《環球時報》甚至出言恐嚇，要以武力統一台灣。賈德納一向關心台灣，曾提案支持台灣加入國際刑警組織，就中國對台灣動作頻頻，包括近日以「遼寧號」航空母艦編隊航行台灣東西海岸，至為關切。

同樣值得重視的，是準國務卿提勒森的回應。這位川普外交政策主要顧問認為，中國不是可靠的夥伴︰它在南海造島建礁、在釣魚台周邊水域活動都是非法行為，它竊取美國智慧財產權，貿易方面不按承諾辦事；美國不能接受中國的空言虛諾，中國答應催促北韓改革，但口說實不至。提勒森因此強調，美國應要求不是朋友的國家，為其所做的協議負責，否則將「傷害美國在世界的地位，鼓勵全球壞人破壞承諾」。正因中國作為令人擔憂，若無足夠的回應，會讓中國不斷挑戰極限；川普政府將向中國送出明確訊號，抗衡它在南海的擴張和軍事行動。

提勒森義正詞嚴宣示川普政府外交政策，特別是中國政策，既符合常識常理，也有民意基礎。從川普本人、智囊、有識之士到廣大民意，普遍認為中國政策必須改弦更張。從尼克森「聯中制俄」政策至今，季辛吉之流所倡議把中國融入自由世界的美夢不僅失敗，也給美國製造了敵人，威脅美國在亞洲的優勢地位。

以南海為例，軟弱的歐巴馬政府一再錯失以適當軍事手段遏止中國造島和軍事化的機會；儘管美國海軍中將羅登（Tom Rowden）近日指中國軍艦只是紙老虎，不堪一擊。美國《軍事時報》（Military Times）本週的民調顯示，六成四美國現役軍人視中國為威脅美國安全的頭號國家，五成二對將卸任的三軍統帥歐巴馬不滿，四成九大選中支持川普，兩成九票投希拉蕊。

在這樣的新民意中，川普以實力確保美國利益的作為即將推出，除了各方所見的「美國優先」，以減稅、基本建設、投資美國、反制傾銷、公平貿易等經濟措施，他致力「以實力達成和平」，包括擴增海空陸三軍軍備及戰鬥員額的重振軍力預算也將提出。更重要的，川普政府的經貿及亞洲團隊已然形成，從國務院、商務部、貿易代表署、國安會、白宮國家貿易委員會等部門，都由批判失敗的中國政策且主張調整改變者領導，乃至國際媒體所稱「川普政權裡的那些親台派」。這一團隊，經川普有效領導，歐巴馬喊出的亞洲再平衡戰略，極可能由川普實現。

相形之下，中國前天發表「亞太安全白皮書」，宣稱「美國即使是超級大國，一個大國也維持不了亞太安全」、「中國不會取代美國」，主張兩國構建「不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的新型大國關係」，且警告亞太中小國家不要「在大國之間」選邊站。一如以往，它說一套、做一套，儘管打壓台獨、港獨、藏獨、疆獨不遺餘力，來自印度的訊息指中國情報機構長期暗中支持印度分離組織，沖繩獨立組織也有中國暗助以分化日本的報導；而台港最近黑衣人出動反獨滋事打人，中國背後操控的陰影應即徹查。

台美兩國軍事交流法案上月剛生效，川普政府又適時重申對我國的承諾保證，一個有利兩國軍事安全及經貿相輔相成的新局即將展開，台灣要妥善把握；蔡英文政府積極應對，尤責無旁貸。