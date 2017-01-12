自由廣場》平心面對張憲義事件

◎ 陳儀深

《核彈！間諜？CIA：張憲義訪問紀錄》一書，至少更正了維基百科長期以來對張憲義事件的誤記，包括出生的時間地點，出走的時間、路徑，核研所的重要設施如何迅被拆除，更不用說填補了過去空白的美方意圖與作為，張憲義後半生的生涯與想法等等。

可是一月九日新書發表會後，一些網友的情緒發言也就算了，在國安單位做過官的張姓人士竟然認為「台派」人士不應為這本書寫序；而立委王定宇也未考量事件的複雜性，粗暴地說張憲義是叛國者，「永遠不能被人民原諒」、「就不要回來台灣、就是該死。」這除了個人偏見，也可能由於發表會上的來賓發言只有羅致政立委的負面評論被報導，歐陽敏盛和張國龍的發言被忽略所致。

歐陽敏盛是威斯康辛大學機械工程博士，他在七○年代就在核研所（製造核彈材料的）TRR服務過，深知台灣在美國眼中的「透明度」；二○○二年起他擔任行政院原能會主委，二○○六年率團赴美考察核廢料處理的時候，曾與張憲義見面談話。歐陽敏盛認為，無論有沒有張憲義事件，（由於美國因素）台灣都不應該、不可能發展核武，也不必要擁有核武，他說張憲義是「帶著一個不可以回來的使命出去的」，因而他對張憲義「沒有任何負面的想法與看法」。

其次，同是物理系出身的張國龍教授，舉出印度、巴基斯坦、北韓、以色列的例子，他們能嚇阻甚麼呢？這些國家製造核武的弊大於利，尤其鈽-239的毒性，只要一公斤，分配給全世界七、八十億的人，就足夠把大家的肺纖維化！張國龍認為張憲義的「基本貢獻」就是阻止台灣進一步發展核武，為非核家園打下基礎，剩下的是我們大家要繼續努力。

羅立委說不應以國家認同作為「叛逃」的理由，若從土地和人民的利益而言，「叛逃」就是不對。我知道他做為國防召委可能擔心重演林毅夫叛逃、以及退將紛赴中國的國安問題，但是我作為歷史學者，仍必須問「美國是敵國嗎？」「退將去美國有甚麼問題嗎？」「北韓的領導金正恩的核武大夢符合該國人民的利益嗎？」陳隆志教授七○年代寫《台灣獨立的展望》一書，第一章的標題即是「台灣人是無國家、無政府之民」，一九八八年蔣經國去世前夕，台灣人的處境基本沒有改變，若從這個角度看，恐怕「台派」很難回答張憲義背叛了甚麼。

（作者係中研院近史所副研究員，台灣口述歷史學會理事長）