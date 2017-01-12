自由廣場》辛酸談海倫清桃

◎ 李月治

藝人海倫清桃驚爆是越南新娘，身世、學歷、年齡全造假，引來一片嘲諷抨擊聲浪。海倫清桃的奮鬥故事曾經被拿來宣傳，更是新住民的典範，如今真相大白，實在很諷刺，更讓支持、疼惜她遭遇的人無言以對！身為公眾人物，海倫清桃為了名利前途，隱瞞越南新娘的真實身分，編造身世博取同情，欺騙社會大眾，錯誤荒謬的價值觀讓人無法苟同！但她們夫妻在記者會上有這樣兩句話「她在台灣被看不起」「當台灣人不會被看不起」，卻隱隱觸動了我的內心。

我1995年結婚來台，在我上班的公司，台灣人有補貼午餐費，但我們這些外來族群卻沒有。我們工作相對繁重，薪水卻比台灣人來得低。記得有一次老闆夫妻出國旅遊，回來帶了一些手工飾品要分送給員工，本是一番好意，但離譜的是，老闆先把台灣籍員工叫出去挑選贈品，挑剩的才拿來送給我們幾個新住民及泰國移工，這當然很可笑！有位越南新娘拿到贈品後，等老闆娘一轉身就把東西丟到垃圾桶了！這樣的偏見歧視，著實讓人憤怒、感嘆，卻是無所不在。

常看到媒體報導，有新住民之子在學校不願意承認自己是新二代，更不願說出母親是外籍配偶的事實，怕引來同學異樣眼光，我的小女兒讀國中時就曾碰過類似困擾，讓人疼惜之餘更有許多感慨。

假日時我會去菜市場買菜，有時候，一些攤販聽到我的口音會猜測：「你不是台灣人，對不對？」語氣帶著好奇和探詢的意味，這時我會半認真半開玩笑地反駁：「不！我是台灣人。」其實我並不是不敢承認，我來自被網友稱為「強國」的對岸，只是不想引來異樣的眼光罷了。

有一次，我去買烤地瓜，歐巴桑老闆娘很熱絡地招攬生意並自以為聰明地說：「妹妹，這地瓜很香很好吃，配你們那個越南咖啡剛剛好！」我聽了當下覺得有些不悅，馬上糾正她：「不對！我不是越南人，我是大陸人。」事後想起，是否在潛意識裡，我認為，大陸人比越南人來得好？如同某些台灣人認為他們比外來族群來得優越而看不起新住民？我為自己潛藏的這種意識感到羞愧和可笑。

「滿紙荒唐言，一把辛酸淚。」海倫清桃謊話連篇當然不足取，但異鄉人在台灣打拚的辛酸，又有誰能體會和疼惜呢？台灣是個多元社會也是個善良的社會，真心希望，對外來族群的包容接納不僅僅是在口頭上說說而已，而是發自內心的真誠。這樣，我們的新二代孩子就不用遮遮掩掩，可以大聲且驕傲地說：「是的，我媽媽來自大陸！」「我媽媽來自越南！」

（作者為新住民，台北市上班族）