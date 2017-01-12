自由廣場》台灣機捷中國拼音 有問題

◎ 劉建國、陳亭妃、管碧玲、鄭寶清

「反機場捷運只用中國漢語拼音聯盟」到教育部抗議，教育部官員表示「捷運街道的拼音是給外國人看的，每一個學中文的外國人都學漢語拼音」、「重點是保證外國人能讀」、「這個決策與自決、意識形態都無關」（見Taipei Times二○一七年一月十一日），亦即地名路牌拼音只是一種工具，與政治無關。

按這個邏輯，不講政治。全世界所謂外國人，只有少數會講中文，因此只有少數學過中國那種很特別、與英語不太一樣的漢語拼音，例如以Ｘ表示「西」，而不是用接近英語的si表示。機場捷運拼音是「給全球外國人看的，不是只給少數懂中文的外國人看的，若懂中文，其實可看漢字，不見得需拼音」。基於通用拼音比漢語拼音更接近全球通用的英文，「西」用接近英文的si而非Ｘ，因此應採通用拼音。高雄捷運採通用拼音多年，外國人來高雄，暢行無阻。

按官員的邏輯，教育部應該建議中國的機場捷運採台灣通用拼音，因為捷運拼音是給全球外國人看的，不是只給懂中文的外國人看的。相信中國政府會明確表示，中國官方語言漢語拼音是中國主權範圍，中國機場捷運不會採台灣通用拼音。亦即任何意圖以地名街道拼音與政治無關，只是一種純工具，而要求中國的捷運採台灣的通用拼音，將被認為是干涉中國內政，且違反國際社會的基本常識。

總之，語言工具論和語言認同論互相平衡，才是穩健的語言政策。民進黨政府早在二○○二年就由游院長核准公布實施通用拼音多年，為何教育部官員至今仍採如此偏激且反而十分意識形態的純語言工具論？

（作者為立法委員）