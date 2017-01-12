自由廣場》兩篇華郵投書與一個台灣政策

◎ 黃惟冰

世界上大多數的國家，都有自己版本的「一個中國政策」，內容就算大同，實際執行起來，也都有所小異。但，一個弔詭的共通點卻是，不論版本為何，台灣幾乎都沒有任何的話語權。

這樣的情形，就連在台灣外交資源著墨最多，涉入兩岸事務最深的美國，也是如此。舉例而言，觀察近期兩篇由台灣年輕人執筆的華盛頓郵報投書，一篇是林飛帆、陳為廷與林倢三人發表的「Americans should stop using Taiwan to score political points against Trump and China」（美國別拿台灣當打擊川普和中國的政治工具），以及陳方隅、顏維婷、王宏恩、丘琦欣四人發表的「The Taiwanese see themselves as Taiwanese, not as Chinese」（台灣人將自己視為台灣人，而非中國人），作者自述投書過程的「幕後曲折」，就可一葉知秋。

兩篇投書的作者，在文章刊出後，都曾在個人臉書上說明投書過程中所遭遇到的情況，而最大的共通點就是，在美國社會中，即便是華盛頓郵報這樣的「自由派媒體」，一方面既不清楚台灣人自我認同的發展趨勢；另一方面，也不了解台灣面對各國「一個中國政策」時的委屈與不滿，以及對於獲得國際社會合理對待的渴望。

簡單來說，一個令人感到不舒服，卻又難以迴避的現實是，除了中國的壓力以外，包括漠不關心、一無所知，乃至於在潛移默化後，已經接受中國所定義的兩岸關係及台灣地位等等，在在都讓關於台灣的討論，在美國的社會中被扭曲、被邊緣化。

有鑑於此，台灣的自我定位，以及國際宣傳，實有重新梳理與改弦易轍之必要。落實到執行面，則應該推出一個並非為了「對抗」，但要能夠與「一個中國政策」相互「對仗」的「一個台灣政策」。

以美國為例，根據歐巴馬總統去年底於白宮記者會上的說明，美國的「一個中國政策」有三大重點，第一，維持現狀是美中台的三邊共識；第二，中國認為台灣是中國的一部分，但也承認，需要將台灣視為一個實體來接觸交往；第三，只要能夠維持某程度的自治，台灣就不會宣布獨立。

對此，台灣必須向美國補充說明的「一個台灣政策」是，第一，所謂的維持現狀，不應只是大國政治間的權力平衡，還有台灣內部民主自由制度的存續；第二，台灣主權獨立，不受中華人民共和國管轄，但台灣也承認，需要與北京建立穩定與健全的兩岸關係；第三，作為負責任的國際社會成員，台灣不會主動製造衝突，但台灣人民有絕對的權利，在不受外力逼迫下，決定自己的未來。

總結而言，面對「一個中國政策」對台灣國際空間與能見度的蠶食鯨吞，不能坐以待斃。年輕一輩勇於跳上第一線為台灣發聲，是好的開始，後續，就看我們怎麼把論述跟訴求，講得更完整清楚。（作者曾任智庫研究員，高雄市民）