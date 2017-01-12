自由談》饕餮強國玻璃心

就在中國遼寧艦沿著台灣海峽中線以西向北航行之際，中國導演張藝謀的《長城》騎兵悄悄穿透台灣南北，十天之內，奪走了三千萬票房。一內一外，文攻武嚇，老共搞統戰真是機關算盡。

遼寧艦雖被譏為無牙老虎，然而航母艦隊帶來的海空威脅，卻是台灣全面調整備戰思維的契機；《長城》則讓人看見了強國玻璃心，也看見了中國要繞道好萊塢洗腦台灣的野心。

本質上，《長城》就是中國的主旋律電影，即使是史上最弱的宋朝，英國傭兵還是專程攀上長城要偷取火藥回歐陸稱雄。古老中國曾經有火藥、印刷術和羅盤三大傲世發明，所以連外國人都要來中國「偷寶」，對當代的中國子民那是多「振奮」人心的「上國」情懷？

其次，長城守軍的天職是「不教胡馬度陰山」，一旦生擒胡人，守軍還能用英文對話翻譯，古之能人，何其多矣，對於正在崛起的強國子民而言，誰怕英文？誰怕胡人？又滿足了多少上國優越感？不管那是迷幻藥，或是興奮劑，《長城》煞費苦心地植入「上國」與「天朝」基因對全民洗腦，卻有網民不領情，大加撻伐，難怪人民日報要重砲回擊了。

然而，長城守軍盔甲全新，擺明了只能做秀，擋不住饕餮入侵，還是得靠胡人磁石，結果胡人威廉不但度過了陰山，更飛入京師，靠他才能救駕。天朝再強，還得靠胡人，這是張藝謀寄生好萊塢的生存策略，至於「獸王一死，饕餮自毀」的劇情，是預言？還是影射？則待中國未來政局做驗證了。

這支長城大軍靠著好萊塢發行網，已然突破中國電影配額限制直接登台了，雖然內容可笑，日後這類文化騎兵肯定前仆後繼，文化部可別當笑話看噢。（藍祖蔚）