自由廣場》好無助？ 不會啊！

◎ 蔡志鏗

國民黨下屆主席選舉出現郝吳柱三強鼎立的局面，遭媒體戲稱為「好無助」，而部分國民黨人士也憂心忡忡，擔心國民黨在選後會步上分裂途徑。

對此，筆者不以為然，國民黨三強鼎立爭主席，讓身為選民的國民黨員可以貨比三家，並可透過三位候選人的公開辯論，讓全國民眾清楚未來國民黨領導人的風格與路線，這樣有何不好呢？至少比過去國民黨事先喬好人選的老舊文化好太多了！

國民黨如果能從此展現革新的新氣象，不但有可能創造東山再起的機會，而且國民黨進步了，也會對執政的民進黨產生正向競爭壓力，有助於國內政壇往良性方向發展。

首先，不是有競爭，黨就會分裂，國民黨應該「師法對手」，想要突破現狀，就要學習民進黨的風格。翻開民進黨的黨內競爭歷史，從黨主席選舉到公職人員的黨內初選，哪一次不是群雄並起，彼此競爭、水火不容，但選後仍是團結一心。國民黨想要再度崛起，就要學習民進黨不怕競爭、越競爭越團結的政黨文化。

國民黨真正該擔心的，不是三強競逐，而是這三強到底強不強？單就郝吳柱三人的年紀來看，雖然不能稱為垂垂老矣，但三人年紀確實偏高，都屬屆臨退休的老一輩，老面孔不退位，新生代沒有接班出頭的機會，恐怕才是國民黨人應該擔憂的事！（作者為退休校長，台北市民）