自由廣場》用常識談林全的65%

◎ 趙文景

日前林全院長在電視上公開說，現在大部份企業早已實施週休二日，所以有六十五％的企業成本是不受影響的，一例一休應不至於造成物價全面上漲。事實上，受影響最大的多為民生服務業，像是餐飲、百貨、超商、運輸、娛樂、媒體、醫療服務業等。這些產業的人事費用本身就占很高比例，原本可能是實行排班或輪班制，服務時間也是當事人彼此同意的，而政府硬是要用勞基法把不同產業納入，規定共同的上班時間，不但讓企業成本大增，而且會造成排班調度困難，企業一旦把增加的成本轉嫁給消費者，就會造成物價普遍上揚，或是乾脆降低營業時間，減少人事支出，結果全民都不便利，或是全民都要承受物價上漲的惡果。

院長說六十五％的上班族因原本就週休二日，一例一休制度並不會對其造成影響；換句話說，就是六十五％的上班族薪水並不會因為新制而有所調漲，但卻是全民都要承擔物價上揚的惡果。而三十五％的員工雖然加班費「可能」因此增加，但增加的幅度，卻不見得能打平物價上漲幅度，所以這個制度的實施結果，會導致人民實質所得水準下降，普遍受害。

希望政府不要輕忽一例一休對人民生活上的影響，也希望政府能仔細檢討這個政策，廣納民意，趁其對社會總體傷害還不是很大時，趕快檢討、修正。

（作者為不動產經紀人，台北市民）