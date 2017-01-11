自由廣場》兩位行政院長之異曲同工

◎ 吳清賓

萬物齊漲，不是一例一休的錯，只是無良雇主的藉口，趁火打劫罷了！

一週工時四十小時去年元月一日就開始實施，又不是今年才開始；更何況今年雇主「賺到」勞工被刪的七天國假，縱使有影響，亦只是某些行業而已，並非全面性，但這也證明，早期這些行業便宜行事，沒有真正落實週休二日，再加上行政長官信口開河，造成今日亂象。

行政院長林全「漲價是必然的」、吳敦義前院長「發明無薪假可以得諾貝爾創新獎」，都有異曲同工之妙。既然最高行政長官都開口認可了，你不做、不漲才是蠢蛋！連國家的大考中心都藉著一例一休要漲報名費，因為估算加班費要增加三千萬元，真讓人噴飯，請問監考人員只是兩天監考而已，哪來一例一休的問題，此時的亂象，只能用「將帥無能累死兵」來形容。

一例一休是一種權宜措施，其目的不外乎是要讓勞工一週至少能夠休息一天（例假），勞工也可以放棄休假換取比較高的加班費，縱然雇主不願給加班費，寧願僱用時薪工作者來取代（時薪一三三元），但勞工亦可一週休息兩天，這不是在野黨一直強調的兩例嗎？

其實目前一例一休那麼不堪聞問，是少數無良雇主用盡各種投機取巧的方式，再加上一些媒體、電視名嘴的推波助瀾所造成！雇主必須付出較高的人事費用，是縮短工時必然的結果，勞動部除了給予少數行業一些配套措施之外，政策的推動難免會有陣痛期與適應期，政府應加強勞動檢查，揪出不法業者，並查察藉機漲價的商人。（作者為前高雄市勞工局長、高雄市產業總工會理事長）