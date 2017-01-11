◎ 陳啟濃

新竹縣某國中校長，退休前一年，整年將近三百天不用上班，每月還領薪水。縣府強調一切按照規定辦理。有些公教人員也會利用退休前拚命請假，當然都沒有違法，但給人的觀感，以及工作的熱忱，實在讓人不敢苟同。

而這名校長單挑蔡英文總統，針對年金改革，常有驚人言行。當過校長應該知道，校長依法行政，不能以個人喜好來處理校務。總統更應如此，要考慮國家整體財政狀況，按實際困難，進行必要的改革。總統也不是故意找公教人員麻煩，向總統開砲，其實搞錯對象。如果認為年金改革有何不妥，應該訴諸民意，讓人民知道自己為何反對年金改革。

再者以校長之尊，如果只知按照規定做事，這是消極冷漠的態度，怎麼鼓勵教師的熱忱，如何以身作則？我認識許多校長，早出晚歸，假日都還繼續參與社區活動，或是跟企業、民意代表互動，爭取學校資源。甚至自掏腰包，獎勵優秀學生，協助貧困學生。連出差都還要到學校處理校務，捨不得一天沒在學校，不僅以法為本，還要以身作則、以校為家。畢竟社會對校長有更高的尊重，當然也有更高的期待。

如果請假跑第一，占著位子卻讓他人處理校務，這樣的服務精神，雖沒違法，但社會觀感當然不好。一切好處都享盡，抗議嗆聲，極盡維護自己利益的言行，讓許多辛苦工作的台灣人民，請一天假就要扣薪水，只能領微薄退休金，真的非常不能認同。

（作者為南投水里國中校長）