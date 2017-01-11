軍公教人員，本來應該是國家構造中負有積極責任的國民。不同於一般國民，軍公教人員由政府給付薪資，而薪資是由一般國民的納稅支付。軍公教人員的所得有穩定性，即所謂的鐵飯碗，不像一般國民有高低起伏落差。景氣低迷時期，許多新就業國民選擇「鐵飯碗」，追求的就是這種保障。

有責任感的軍公教人員，顯現在軍人的是武德，是國魂；公務人員則是戮力從公盡職，教師承擔啟蒙、教育、訓練國民的責任。國家構造由軍公教人員支撐，一個國家是否正常、健全，除了政治家（經由選舉被授予權力的政治人）在方向、政策的引領，軍公教人員實際推展。

戒嚴長時期一黨化執政，中國國民黨把軍公教人員黨國化。經由意識形態的牢結，以及利益形態的誘引，黨即國家深植於許多軍公教人員的觀念裡。隨著解嚴、民主化，許多軍公教人員因已形成症候群，常常反改革，藉由自由化，違抗、抵制因為改革帶來的變化，或特權—黨國一體時代自肥的利益。

政府在北、中、南，為年金改革修法舉辦公聽會，但見動員警力，架起拒馬，仍無法阻止許多退休軍公教人員群起抗爭。並非參與討論，而是阻礙。昔日為黨國效命，鞏固戒嚴長時期政治秩序者，無法面對利益被合理調整、修正的新法制化。斯文掃地，令人嘆為觀止。

民主化發展，台灣這個國家面臨國家重建和社會改造，許多沉痾弊病必須整治。但軍公教人員並未成為重建和改造的動力，而竟成為阻礙。何以致之？想想看！一九四九年，中華人民共和國取中華民國而代之時，軍公教如何？二戰後，戰敗的德國、義大利、日本的軍公教又如何？甚至，兩德統一時，原東德的軍公教又如何？東歐自由化後，原各國軍公教又如何？

台灣還有轉型正義的路要走。現在，只是要合理調整、修正軍公教退休年金，就面對這種不合作主義幾乎集體化的抗爭，是什麼樣的仁義道德形成這種集體人格？台灣又要怎樣從這種過度黨國利己主義餘毒解脫出來，讓新的軍公教人員有更正常、更健全的國民性和人格？（作者李敏勇，詩人）