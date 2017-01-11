社論》莫令「自我解體」危言成真

一九八八，前中科院核研所副所長張憲義「叛逃」美國，最近打破沉默出書揭露台灣核武秘辛。張憲義接受訪問說，當年與美國合作不是要出賣台灣，而是因擔心核武研發成果被政治野心人士利用，危害台灣安全與社會安全穩定。所謂的政治野心人士，他點出可能是軍事強人、國民黨、民進黨或任何其他人。言下之意，當時台灣所有檯面上的勢力，都有可能危害台灣，聽起來不無合理化自己「叛逃」之嫌。再早，受國民黨重點栽培的林毅夫，於一九七九擔任金門馬山連連長時泅水至廈門，隨後受北京一路拉拔，出任世界銀行副行長。他對自己的「叛逃」，當然也有其合理化的內心劇。

林毅夫「叛逃」，事在「中美斷交」之後。張憲義「叛逃」，事在蔣經國去世前夕。他們當年的「叛逃」，如果要追究政治理由，自是指向不滿國民黨政權。那些年，民進黨不成氣候，台獨不成氣候，無法成為他們「叛逃」的政治理由。張憲義，外省人；林毅夫，宜蘭人。不知為何而戰、為誰而戰，他們對國民黨政權心懷二志，卻偽裝忠貞進入軍事體系。核武，金門，皆屬軍事最前線。隨後，一個「叛逃」到美國，一個「叛逃」到中國，也許有其個人的主觀抉擇，但這兩種不同的抉擇仍有共同之處，那就是，「中華民國」是不正常的國家，所以他們要「叛逃」到另一個國家，以解決他們自以為是的「國家危機」或「台灣危機」。

事變境遷，現在有些政治人物、退役將領，不必再像當年林毅夫、張憲義那樣冒險了。現役軍官被共諜網吸收，退役將領到中國「國軍共軍都是中國軍」，連胡會到馬習會、洪習會高喊兩岸同屬一中，幾乎沒有任何法律風險，只有遭民意質疑的政治風險。台灣民主的法治秩序，顯然存有極大的灰色地帶。更本質的問題，其實還是跟林毅夫、張憲義時代類似：「中華民國」是不正常的國家！如果兩岸同屬一中，則中華民國便應被中華人民共和國繼承。如果台灣未爭取成為國際承認的主權國家，則總統直選、定期改選的遊戲規則，如何必然連結到國家認同？

至今，林毅夫奔喪探親，仍是政治禁忌，刑事追究沒有期限。張憲義揭露秘辛，縱使已經撤銷通緝，膽敢回台面對國人嗎？老實說，雖然他們對「國家」傷害至大，很難獲得台灣人民寬恕，但他們無非是大時代裡面的小故事，也許故事的主角不是他們也另有其人出來扮演，因為這是冷戰時代的結構主義。而隨著冷戰的終結，這些尷尬的小故事成為茶餘飯後，已經無關大局也震撼不了人心，故事的主角必須為自己當年的抉擇付出代價。張憲義已為平常百姓，那是在民主美國的幸運；林毅夫在專制中國，想必還有身不由己的剩餘價值。

今天的台灣，遠非一九七九、一九八八可比。今天的台灣，國家的概念與認同，遠比一九七九、一九八八清晰。國民黨的反攻神話、暗黑統治，已經被民主的陽光照明；反對國民黨種種的人，可以投下主人的一票，讓國民黨完全在野，驅除不可預測的惡夢。不過，許多跡象顯示，國家的概念與認同，依舊有其曖昧之處，連「維持現狀」也隱含不正常的症狀，遑論其他。現下，林毅夫、張憲義的司法、政治餘波，只能說是各人造業各人擔，台灣人民要追索的不僅是回到時光隧道去追緝，而是用他們的例子反照我們國家的當前處境，是否已經正常到足以正常地處理這些歷史遺緒？

時代變了，拒絕改變是鬧劇或悲劇。國民黨，一中各表同表，求一中原則之同，這樣的路線不正是林毅夫2.0、張憲義2.0的溫床嗎？難怪該黨逐漸淪為北京附庸。而若成為國際詞彙的「台灣總統」，卻率由舊章「維持中華民國現狀」，那麼退役將領、愛國同心的離心離德，如何以民主法治予以有效懲治？現有邦交國之苦心維繫，「英捷專案」等國是出訪，說穿了還是落在「中國代表權」的窠臼裡，「中華民國走出去」卻與「台灣國家正常化」互相牽制。如此不正常困局，北京正在加緊利用，統戰分化台灣的離心力，完全執政者必須勇於應對，莫令「台灣這個國家終將自我解體」危言成真。