自由廣場》平議台南湯德章公園事件

◎ 陳竹上

台大退休教授蔡丁貴，因於二○一四年二月邀集民眾拉倒台南湯德章公園的孫文銅像，經法院判決毀損罪確定，將於本月十一日入監服刑。對此，貴報報導台南市府新聞處表示：「市府重申，轉型正義有多元方式，市府尊重蔡丁貴教授作法。蔡教授因毀損被起訴，過程中市府已經盡力協助，但法治社會有明確規範，蔡教授最後被判刑，市府也感遺憾！」

然而，經筆者研讀法院判決，似與市府說詞有所出入，舉其要者如下：（一）賴清德市長曾於二○一二年二月廿八日公開承諾：公園內孫文銅像將於同年八月廿三日拆遷至東山區吉貝耍國小，讓湯德章公園名實相副，當時拆遷鷹架已經搭起，卻因國民黨議員抗議而遲至二○一四年仍未進行。（二）毀損罪屬於告訴乃論，必須市府提出告訴，否則法院應為不受理之判決；此外，市府已向法院證實銅像並未列入市產清冊，從而市府並非所有權人，雖過去曾有判決認為管理人也可提告毀損罪，但在如此爭議之下，市府是否非提刑事告訴不可？（三）市府行文法院表示：已委託藝術家修復銅像，費用五十二萬八千元，法院並因此認定銅像確已遭到毀損，造成市府損失。試問如此耗費公帑是否合宜？

的確，轉型正義有多元方式，但事實應該只有一個。蔡教授本次行動方式固然可受公評，但其訴求政治人物之誠信與承擔，則是不能讓渡的資產；二審時蔡教授亦當庭表示本案所有責任應歸咎其個人，參與民眾只是「路過」，從而爭取同案七名被告之緩刑。

回顧一九四七年三月二二八事件擴及台南，湯德章律師被無端指控是「叛亂首謀」，飽受刑求仍絕口不透露參與學生名單，最後遭到槍決。相較於湯律師的犧牲生命、蔡教授的牢獄之災，面臨異己施壓，期待未來政治人物對於信念與價值會有更多的堅持。

（作者為高雄師範大學通識教育中心副教授）