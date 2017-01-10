自由廣場》我懷疑遼寧號要「被誤射」

◎ 邈雲漢

遼寧丸吃飽閒閒就在台灣海峽晃來晃去，筆者認為有可能是討打欠揍：希望被誤射。甚至可能自己搞鬼沉沒，再誣賴台灣。

遼寧丸就是堆廢鐵。船殼是船隻技術含金量比較低的部分。人民的支那共和國如果有本事點石成金：將船殼裝備成貨真價實的航空母艦，那就根本沒必要千里迢迢地從烏克蘭買船殼。而這船殼一開始就是以廢鐵的名義進口的。連個廢鐵表面功夫都造不出來的笨蛋會有能力搞定內部機具？

從進口廢鐵到現在還只是艘「訓練艦」。解放軍砸大錢來養這群冗員，保養這堆廢鐵，還多亮一次相就多丟一次臉。這頭紙老虎，不用等上戰場，就遲早會被戳破。既然遼寧艦存在的目的是為了圓支那的航母夢，那麼它對支那最大的剩餘價值就在以航母的名義陣亡。如果遼寧丸在穿越台灣海峽的時候被擊沉，那這隻紙老虎就永遠不會被戳破。解放軍也立刻從這個無止盡的錢坑與責任被解放出來，再也不用擔心「提升」遼寧丸的戰力了。

「國軍、共軍，都是中國軍。」上次雄三的誤射事件，加上這次支那網軍叫囂不要誤射雄三，都像是裡應外合地在為誤射事件的安可做鋪排。請多加防範，讓遼寧丸這個扶不起的阿斗繼續幫解放軍消化預算，繼續排擠其他軍備資源。

（作者為部落客，高雄市民）