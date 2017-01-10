自由廣場》想起26年前德國見聞

◎ 廖國字

二○一七年開年以來，報章、雜誌、電視或網路媒體「一例一休」吵得沸沸揚揚，民眾收入減少、物價上漲的新聞滿坑滿谷，讓筆者想起在民國七十九、八十年，德國統一關鍵前後年，赴德國受訓、參訪往事。

筆者當年服務於半官方機構，有幸奉派到統一前的西德執掌標準制定、安規、輻射測試機構VDE受訓。隔年德國統一，再前往該機構拜訪，談合作事宜。

令我驚訝的是，以當時西德一位專科畢業生，工作一年，薪水是工作了十五年的筆者一倍。且工作滿一年後，有十四天休假；且當時工會正爭取將工時從每週卅七．五小時降至卅五小時。筆者納悶的問測試實驗室一位工程師，他說西德人根本不願太早和東德統一，是因總理柯爾想在歷史留名。既然國家領導人如此熱中推動，「那就讓東德人多做一些事！」我好奇的是：一週卅五小時，意味一個禮拜工作五天，每天只工作七小時，但薪水不減，國家卻一樣強盛。

這是廿六年前的事。

德國人工作專注，產品或服務附加價值高，休假日捨得消費，促進經濟繁榮，成為良性循環。相較之下，台灣企業彷彿多以降低成本（Cost Down）為考量，事事3M—More better, More cheaper, More faster，導致多年來，受薪者普遍工時長、薪水仍低，薪資福利好不起來。

小英政府的美意，希望全國勞資雙方宜立（資方樹立照顧努力員工的典範）、宜修（員工術德兼修的貢獻己力），則相信勞動新制不會是三輸局面，反而是步向三贏的康莊大道。

該是台灣各行各業脫胎換骨的時候了！

（作者為國際驗證稽核業務，新北市民）