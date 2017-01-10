自由廣場》一例一休符合綠色經濟發展方向

◎ 廖惠珠

最近一例一休這個話題又鬧得沸沸揚揚。之前，筆者不清楚此議題，直至這兩天親人固定聚餐時，赫然聽到一向忙碌的老公，居然願意下次找個離家稍遠的餐廳聚餐。理由是，新制在例假日那天，只有天災、突發事件等情況，才可加班。既然每週有一天不可以工作，就可找出時間休息囉。哈，我老公的心終於可以回家了，至少一星期裡有那麼一天。我忍不住心裡吶喊，一例一休制度真好，也猛然想起聯合國綠色經濟的發展意旨。

這些年來，全球經濟環境日趨惡化，聯合國為了改善人類的生活福祉，提出綠色新政。其中之一就是提供合宜的工作（decent job creation）。一九八○年代起，全球走向自由開放，高度自由競爭下，資方過度精簡人力，而使勞工過勞死案例層出不窮。偏偏過勞死之認定又不易舉證。一些過勞死的勞工，常被認定為先天性心血管疾病或抽菸等惡習，因而引發勞資重大爭議。先進諸國為了解決此一爭議，遂祭出強制休息方案，逼迫資方讓步。聯合國在推動綠色經濟發展時，也將合宜工作納入考量，強調工作除應有合理工資外，更應注重尊嚴、公平與安全議題，因此需提供足夠的休息時間。

近日許多一例一休討論多偏向負面批判。其中，一例一休引發物價上漲，不僅資方因無法全面反映成本而抱怨，勞方更氣惱，爭取到稍高之加班薪資被物價上漲抵銷。另外，政府也被批評思考不周。雖然，上述現象都是一例一休所引發的不便與痛苦。但凡事都有其利弊，改革雖可消除過去的一些不公平與紛爭，但也必然會帶來一些陣痛，撐不過陣痛而留下改革不成的爛攤子，只會苦上加苦。

筆者已逾十年未碰觸勞動經濟，不敢參與一例一休之討論，但筆者深知，如果我們可以帶著包容愉悅的心態來處事，許多原本不愉快的事情都可能演變為美好的結果。哈，筆者真的很高興我家老公可以在一星期中找出與家人相處的一天了。或許我們金錢收入會下降，但家人相聚這種無形資產則增加不少。這樣的幸福快樂，或許才是聯合國發展綠色經濟，強調合宜工作之真諦吧！

（作者為淡江大學經濟系教授）