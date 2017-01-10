自由廣場》咦，內閣不是很多經濟博士嗎？

◎ 黃惟冰

為因應「一例一休」上路後，部分餐飲業者打算調漲售價，行政院日前宣布，將邀請鬍鬚張等九家業者「喝咖啡」，了解漲價的背後原因。如今，又傳出為避免「擾民」，改由相關單位主動出擊後，視需要，再請業者提供書面說明。

事實上，最初被行政院盯上的九家餐飲業者，其營業範圍從滷肉飯、鍋貼、牛肉麵、披薩，再到粽子，每一個品項的市場，都屬於經濟學上的完全競爭，也就是經營的進入門檻低；市場上有充足的生產者與消費者；且沒有單一個人或業者，可以獨自影響市場價格。

根據基本的經濟學原理，完全競爭市場具備充分的資源分配效率，政府不需要，也不應該干預這類的市場活動。這樣淺顯的道理，任何一個經濟系學生都可以倒背如流，更何況林全院長、陳添枝主委等院內高層，都還曾在大學裡教過相關課程，又怎麼會不明白這個道理？

其次，對行政院來說，即便只是「做做樣子」，都不是沒有代價。試想，倘若經過行政院的明查暗訪後，業者仍然調漲價格，那麼部分對行政院「寄予厚望」的民眾又會怎麼想？一個明明是經濟學原理就足以解釋的現象，卻可能成為行政院「無能」事蹟的又一紀錄，豈不冤枉。

總結而言，除非必要，政府不應介入市場機制。部分業者漲價引起民怨，只是表象，真正的原因還是在於可支配所得的停滯不前，這才是政府該多加著墨的地方。倘若輕易隨輿論起舞，不僅矯枉過正，更會得不償失。

（作者曾任智庫研究員，高雄市民）