社論》台灣的理直氣壯

蔡英文總統正在中美洲我國的邦交國進行國是訪問，昨天她在過境美國休士頓時，在僑界晚宴上提到台美關係，其中有段話輕鬆帶過，但是非常關鍵。蔡總統說，美國是台灣最重要的盟友，在台灣人民的心中佔有相當特殊的地位；而台灣身為美國第九大貿易夥伴，也直接或間接地為美國人民提供了三十二萬個以上的工作機會。這話說得一點都沒錯，事實上不僅台美之間，台灣與主要各國的關係得以維繫下去，必然是根植於雙邊互惠、合作互利的基礎之上，從來就不存在誰依賴誰、誰又仰仗誰的問題。

而蔡總統在美國的講話，當然算是就川普當選人在競選期間點名台灣也是「搶走美國人就業機會的國家」的一個正式對應。所謂提供美國三十二萬個以上的工作機會，根據我們經貿部門的統計，主要分為三個部分：一是台商在美國投資所聘僱員工數，約為九．七萬人；其次是美國出口至我國商品所衍生的就業數，約為十三．五萬人；再者是美國提供我國服務所衍生的就業數，約為九．一萬人。換言之，不只是美國在台投資，台灣同樣也在美國投資，彼此是互補關係。也不僅是台灣產品出口到美國，美國更是台灣的第三大進口國，台灣每年向美國買東西的金額僅次於中國與日本。

不僅互通有無的經貿關係如此，在區域安全問題上，對等地位更是明確。眾所周知，要不是一九五○年六月二十五日韓戰爆發，基於美國的盤算，迫使杜魯門總統下令第七艦隊即日起巡航台灣海峽，同時重新資助台灣的軍事採購，否則美國當時已經決定放棄蔣介石政權。而六十年來，不論是過去的共產中國、或是現在的崛起中國，台灣位於最前沿的戰略地位，所花費的龐大軍購經費，固然是台灣自我防衛所需，但更在穩定美國在亞太地區利益上出了大力。甚至，細究長期以來美國所單方「批准」的不少軍售項目與金額，台灣老早就是以繳交「保護費」的認知，在被動接受。這情況，川普若搞不清楚狀況，美國國防部絕對了然於胸。

面對強大的美國，尤其是川普新政府，台灣今後需要更加抬頭挺胸，以具體的資料進行強力交涉；面對強大的中國，而且是對台高度敵意的對象，國人更需要建立共同的認識，以匯聚集體的意志。台灣可以不必再提中國因一九八九年六四屠殺，遭到國際經濟制裁的那個年代，台商率先進入投資所帶給中國的及時挹注；就是以眼前的兩岸經貿現實情形來講，中國過去八年所虛構的對台「讓利」，或是當今對新政府的「懲罰」之說，這套萬邦臣服的天朝封建思想，在今天如此高度分工的緊密國際網絡下，也大可省省了。

最近，中國商務部預備要公布一份名為《關於擴大對外開放積極利用外資若干措施》的新辦法，相信中國自己也無可諱言，在這個節骨眼上，其用意十分耐人尋味。北京未來打算在十四個領域放寬外資投資的限制，希望以所謂「國民待遇」的條件為招攬，能夠擴大引進外資，而其目的，一方面藉此推動中國內部的改革，提升自身的經貿能力；一方面也是因應美國的新變局，採取手段來強化中國對外的經貿關係。這些措施有沒有效用是一回事，但是北京並不真的想全面與美國對撞的思維邏輯，可以一覽無遺。在這個架構下，中國台商更當脫離國民黨時代迷信（或偷懶）的權貴特許模式，與新政府重新謹慎檢討更能操之在我的經貿戰略佈局，從寄人籬下的自我限制中，走出以優勢實力為競爭的健康自信道路，這個空間非常之大，沒有什麼好畏懼的。

以台灣缺乏天然資源，土地面積不大，人口紅利有限，國際活動又被封鎖的條件下，能夠周旋於列強之間，共同創造出今天的局面，不是一件簡單的事情，此等民族特性，在新時代到來之際，更當理直氣壯、昂首闊步才對。